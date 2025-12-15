 Garsus režisierius ir jo žmona rasti negyvi: policijos akiratyje – jųdviejų sūnus

2025-12-15 10:32 kauno.diena.lt inf.

Garsus amerikiečių režisierius Robas Reineris ir jo žmona Michele Reiner sekmadienį buvo rasti negyvi savo namuose. Įtariama, kad jie mirė nuo durtinių žaizdų. „People“ šaltiniai pranešė, kad policijos akiratyje atsidūrė Nickas Reineris – jųdviejų sūnus.

Ugniagesiai Brentvude, Los Andžele, 78 metų vyro ir 68 metų moters kūnus rado sekmadienį, apie 15.30 val. Paaiškėjo, kad aukos – R. Reineris ir M. Reiner.

Los Andželo policijos departamentas vėliau patvirtino, kad apiplėšimų ir žmogžudysčių tyrimo skyriaus detektyvai tiria šias mirtis kaip „akivaizdžią žmogžudystę“. Tiek „TMZ“, tiek „People“ pranešė, kad abu asmenys patyrė sužalojimus, būdingus užpuolimui peiliu.

Anot „People“, policija apklausė poros sūnų 32 metų N. Reinerį. 

Kol kas niekas nesuimtas.

R. Reineris iš pradžių išgarsėjo kaip aktorius, o 1984 m. ėmėsi režisūros. 1987 m. jis režisavo „Princesę nuotaką“, o 1989 m. – „Kai Haris sutiko Salę“, kuri dažnai priskiriama prie geriausių visų laikų romantinių komedijų.

Reineriai turi tris vaikus: Jake'ą, Nicką ir Romy.

2016 m. interviu žurnalui „People“ Nickas pasakojo apie savo daugelį metų trukusią kovą su priklausomybe nuo narkotikų, kuri prasidėjo ankstyvoje paauglystėje ir galiausiai privertė jį gyventi gatvėje.

