Inga Ruginienė atsakė, kokia yra jos didžiausia metų klaida

– Kas buvo jūsų metų atradimas arba metų pasididžiavimas?
– Sunku pasakyti, nes atrodo, jog tokių momentų buvo daugybė. Pradedant nuo mano vaikų asmeninių pasiekimų – tiek sūnaus pasiekimai sporte buvo apdovanoti, tiek dukros tam tikri, ilgai siekti momentai. Tai buvo didžiausias mano pasididžiavimas. Matant, kaip jie augo ir galiausiai išaugo – esu labai laiminga mama.
– O jei kalbame apie darbą?
– Aš dar praeitais metais atėjau į politiką. Tas įveiktas iššūkis, dar dirbant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, yra nemažai padarytų darbų. Pradedant nuo antros pensijų pakopos ir kitų dalykų. Matyt, nepaisant dabartinio fono ir įvairių vertybinių diskusijų, galiu pasidžiaugti, kad ši Vyriausybė sėkmingai užbaigė šiuos metus su padarytais darbais.
– Kokia yra metų klaida?
– Vienos ryškios man net būtų sunku įvardinti. Tačiau yra tam tikri momentai, ką tikrai turėčiau koreguoti – reikėtų daugiau susišnekėjimo, pozityvumo bei rodyti žmonėms pavyzdį, demonstruoti pagarbą, stengtis bendrauti. Be to, kviesti žmones kalbėtis pagarbiai, be įžeidimų ir pasityčiojimų – tai yra dalykas, kurio dar nepavyko įveikti. Metų pabaigoje mes matėme didžiules patyčias ir susiskaldžiusią visuomenę, tad šis iššūkis persikėlė į kitus metus.
