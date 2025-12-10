 Ruginienė apie kritusius reitingus: dirbu ne dėl jų

2025-12-10 14:55
Liudmila Petrakova (ELTA)

Naujausioms apklausoms atskleidus, kad beveik trys ketvirtadaliai gyventojų nepalankiai vertina Vyriausybės darbą, o jos vadovę Ingą Ruginienę tinkamiausia šioms pareigoms mato mažiau respondentų, pati politikė tvirtina dirbanti ne dėl reitingų. Anot jos, Ministrų kabinetas pastaruoju metu susidūrė su ne vienu rimtu iššūkiu, todėl, pasak I. Ruginienės, natūralu, kad kilus problemoms visas dėmesys krypsta į Vyriausybę. 

„Dirbu ne dėl reitingų. Laikotarpis buvo tikrai sudėtingas. Niekas – ir aš pati – nesitikėjau, kuomet suformuosime Vyriausybę, kad turėsime eilę įvairių krizių, su kuriomis reikės tvarkytis, tartis su įvairiomis visuomenės grupėmis“, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio teigė I. Ruginienė.

„Tai yra sunkus laikotarpis ir suprantama, kad kuomet yra tam tikros problemos – visas dėmesys krypsta į Vyriausybę. Mes atsakomybės nesibaidome ir toliau, kad ir kaip būtų sudėtinga, kad ir kiek mums būtų klausimų ir lūkesčių – mes dirbsime sąžiningai ir dirbsime tai, ką pažadėjome“, – dėstė jis.

Kaip skelbta, naujausia „Delfi“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa rodo, kad beveik trys ketvirtadaliai šalies gyventojų dabartinės Vyriausybės darbą vertina nepalankiai.

Tuo metu taip pat sumažėjo respondentų, įvardijančių I. Ruginienę tinkamiausia eiti Vyriausybės vadovės pareigas. Taip manančių pastarąjį mėnesį sumažėjo 3,5 procentinio punkto. Lapkritį dabartinę Vyriausybės vadovę kaip geriausiai šioms pareigoms tinkančią politikę įvardijo 4,5 proc. apklaustųjų – spalį tokios pozicijos laikėsi 8 proc. tyrime dalyvavusių gyventojų.

