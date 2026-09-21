Panaudota vos dalis priedangoms skirtų milijonų

Nuskambėjus oro pavojaus signalui, labiausiai pasiseks tiems, kurie atsidurs panašioje į šią priedangoje.
„Čia iš tikrųjų yra visa tai, kas rekomenduojama priedangai: įvairūs įrankiai, laužtuvai, kastuvai, sulankstomos lovos, kėdės, elektros generatorius“, – vardijo pridangos Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas Egidijus Baltramaitis.
Ją įrengė ugniagesiai Šiauliuose.
„Visa tai, kas yra reikalaujama ar rekomenduojama, kad būtų priedangoje, galima susikonstruoti visiškai nemokamai iš turimų daiktų. Tą dalyką mes žmonėms ir įrodėme“, – E. Baltramaitis.
Bėda tik ta, kad kalbame apie tai, kas būtų idealiu atveju. Realybėje kol kas nieko panašaus nėra.
„Prie namų nėra pas mane“, – sakė moteris.
„Namuose šiaip ruošiamės rūsyje. Kažkaip taip vyras, amžinąjį atilsį, viską sutvarkė, buvo kariškis“, – pasakojo praeivė.
„Nemanau, kad užtektų. Kaip ir bet kokios ekstremalios situacijos metu, manau, turėtume iššūkių“, – svarstė moteris.
„Mes čia, Šiauliai, Kelmė, turim, kas saugo mus. Skraido ir skraido gražūs vyrai, tai mes kaip ir apsaugoti esam“, – kalbėjo šiaulietė.
Anot Valstybės kontrolės, jei oro pavojus būtų paskelbtas vienu metu visoje Lietuvoje, priedangų neužtektų maždaug 400 tūkstančių žmonių. Tai yra Kaunui ir Klaipėdai kartu sudėjus.
„Iki 2024 metų priedangoms įrengti valstybės finansavimas išvis nebuvo skiriamas“, – teigė Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius.
„Tikrai netilptume. Aš vien pagalvoju apie savo rajoną, centre gyvenu, žmones – kad ir į rūsį, abejoju, ar visi... Ir ar visi norėtų... Nes, žinot, visiems mintis – jei namas sugrius, kaip aš iš ten išeisiu?“ – svarstė praeivė.
Paprastai aiškinama, kad priedangoms įrengti trūksta pinigų.
„Kalbam apie norą turėti rimtą pokytį, tai tų pinigų yra stipriai per mažai“, – pabrėžė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Tačiau savivaldybės nesugeba pasiimti net to, ką duoda. Priedangoms sutvarkyti iš Gynybos fondo skirta 30 milijonų eurų. Per dvejus metus panaudoti vos keli milijonai.
„30 milijonų paskirta, kol kas panaudota tiktai 3,7 milijono“, – nurodė M. Sinkevičius.
Į Vyriausybę susikvietęs merus, premjeras liepė pasiaiškinti.
„Puikiai žinodamas, kad šitų lėšų normaliai ir negali pareikalauti, nes visos tos sąlygos, visų tų kontorėlių ir neleidžia tų pinigų paimti. Kas iš to? Tu gali duoti ir milijardą, jei šalia parašai raštelį, kad tu negali paimti jų“, – kalbėjo Šiaulių meras Artūras Visockas.
M. Sinkevičius prieš du mėnesius dar pats buvo Jonavos meru, todėl tvarką turėtų žinoti.
„Turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau, bet tas tempas turėtų būti spartesnis“, – pabrėžė M. Sinkevičius.
„Reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra pinigai, atimti iš tų pačių savivaldybių biudžetų vadinamajam gynybos paketui iš GPM. Tai mes ir pasakėm: tai gal nereikėjo atiminėti, o juos ir palikti, ir mums patiems spręsti“, – kalbėjo Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.
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Karas Ukrainoje – penkti metai. Ir tik dabar kalbama apie tai, ką pakeisti buvo galima seniai.
„Norim viską žiūrėti pagal teisės aktus, o realiai mes turim žiūrėti į rezultatą. Tai šiandien rezultato mes tokio gero neturim“, – teigė Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.
Merai teisinasi, kad laiką gaišta dėl perteklinių reikalavimų.
„Projektuotojai nenori sename pastate projektuoti, reikalauja to pastato ekspertizės“, – aiškino Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis.
„Ligoninei, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, kurie pagal dabartinius teisės reikalavimus yra reikalingi. Tačiau net tų pačių įmonių, kurios gamino tas perdangos plokštes, jų nebėra“, – aiškino A. Klišonis.
Juos lengvinti ar griežtinti – ministerijų darbas.
„Na, nesinorėtų, kad jeigu ten būtų, sakykim, diena X ir tos priedangos prireiktų, kad perdanga to pastato neatlaikytų ir ta priedanga taptų ne saugia, o mirtina vieta“, – teigė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Anot Katelyno, numatyta dar 16 milijonų eurų, kad savivaldybės susitvarkytų priedangas. Planuojama per artimiausius dvejus metus įrengti tūkstantį priedangų.
Dabar Lietuvoje iš viso yra apie 6,5 tūkstančio priedangų. Dažniausiai tai daugiabučių, savivaldybių, darželių ir mokyklų rūsiai.
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