Naujausia orų prognozė: žiema nesitrauks

Sekmadienis buvo debesuotas, vietomis su pragiedruliais. Daug kur protarpiais pasnigo.
Aukščiausia oro temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Naktį daugelyje rajonų pasnigo, vakariniuose kai kur smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 1–6, vietomis šalo iki 7–11 laipsnių šalčio.
Storiausia sniego danga susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičius (Klaipėdos rajonas), Kretingos ir Plungės apylinkes. Preliminariai, šiame regione susiformavusi storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų (daugiau sniego buvę tik 2010–2011 m. žiemą).
Šiandien vietomis pasnigs. Kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 7–12 m/s. Temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, kai kur iki 12 laipsnių šalčio, dieną 3–8 laipsniai šalčio.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s, pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, vietomis iki 14 laipsnių šalčio, dieną 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio.
