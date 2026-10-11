 Netektis: eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas Vaitiekūnas

Netektis: eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas Vaitiekūnas

2026-10-11 22:12
ELTOS inf.

Mirė žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas, skelbia naujienų portalas lrt.lt.

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Nuo politikos
iki kultūros

Pranešama, kad H. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius metus. Šią žinią naujienų portalui patvirtino Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) operatorius Sigitas Kazlauskas.

Kaip skelbiama, H. Vaitiekūnas gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžyje, tais pačiais metais kartu su šeima persikėlė gyventi į uostamiestį ir ten baigė Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą bei vaikų muzikos mokyklą.

1969 m. dirbo „Valstiečių laikraštyje“, vėliau – „Vakarinių naujienų“, Vilniaus bei Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose.

Lietuvos televizijos „Panoramos“ redakcijos reporteriu H. Vaitiekūnas dirbo 1978–1993 m., vėliau kūrė televizijos laidas.

Nurodoma, kad per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“. 

Šiame straipsnyje:
mirė
Henrikas Vaitiekūnas
žurnalistas
netektis

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Komentarai

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Komentarai

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Puikus \\.//
žmogus ir žurnalistas buvo,užuojauta.
0
0
Kaunietis
Užuojauta artimiesiems neblogas buvo žurnalistas turėjo gerą jumoro jausmą tokie būna tik vienetai ilsėkitės ramibeja!
2
0
Žinoma
Užuojauta, o aš maniau kad tas apsisnargliavęs kuprotas pampersinis liamzbirbys !!!!!
4
-1
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