Nemokamai dalija tai, ką kiekvienas privalo turėti savo namuose

Ugniagesiai namuose apžiūrėjo kieto kuro krosnis, teiravosi, kada valytas kaminas, tikrino dūmų detektorius.
Štai šiaulietė Roma buvo įsitikinusi, kad dūmų detektorius veikia, nes vos prieš tris mėnesius namuose darytas remontas. Detektorių pakabino apdailininkas, ir abu jį tikrino – aparatas veikė.
„Viskas buvo tvarkoje, nežinau, kodėl jis dabar neveikia“, – teigė moteris.
Tačiau ugniagesiai neveikiančius dūmų detektorius randa ir kituose šiauliečių namuose.
„Jau senokai jis sugedo ir nenusipirkau“, – kalbėjo kita šiaulietė.
Ten, kur dūmų detektorių nėra arba jie neveikia, ugniagesiai šiuos prietaisus gyventojams dovanoja. Sako, kad tai viena efektyviausių gyvybes gelbstinčių priemonių.
Šiemet gaisruose jau žuvo 60 žmonių, nukentėjo dar 130. Deja, beveik visų žuvusiųjų namuose nebuvo dūmų detektorių.
„Kiti žmonės labai tvarkingai gyvena: krosnis tvarkinga, detektorius irgi kaip naujas, tačiau neveikia. Tokių atvejų pasitaiko“, – pasakojo Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Gintaras Zonis.
Lietuvoje dūmų detektorių įsirengti privaloma nuo 2018 metų, o gyventojai privalo nuolat keisti baterijas.
Tiesa, nors per patikrinimus ugniagesiai randa daug detektorių, dažniausiai ugnis įsiplieskia ten, kur girtaujama.
Dūmų detektorius per gaisrą gali išgelbėti gyvybę. Šiemet išsigelbėjo ar buvo išgelbėti septyni žmonės.
„Žinokite, dūmų detektorių įsigijau tuomet, kai pradėjo to reikalauti. Jis pradeda kitaip pypsėti, kai elementas senka“, – komentavo šiaulietė Onutė.
Tie, kas neturi dūmų detektorių, gali gauti baudą iki 70 eurų. Tačiau ugniagesių ir jų rengiamų akcijų tikslas – ne bausti, o skatinti namuose įsirengti dūmų detektorių ir taip užtikrinti žmonių saugumą.
