Iš tarnybų – svarbi informacija ir patarimai gyventojams

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniuose tinkluose pranešė, kad nuo penktadienio 6 val. ryto iki šeštadienio 6 val. ryto ugniagesiai gelbėtojai vyko į 138 iškvietimus. Palyginimui, praėjusią savaitę tuo pačiu laikotarpiu jų buvo 112.
Per parą ugniagesiams teko 46 kartus gesinti gaisrus, o dar 50 kartų atlikti įvairius gelbėjimo darbus. Daugiausia iškvietimų fiksuota Kauno apskrityje.
Svarbiausia žinia – per šį laikotarpį žmonių žūčių išvengta. Didžioji dalis iškvietimų buvo susiję su pagalba kitoms specialiosioms tarnyboms.
Ugniagesiai traukė keliuose užstrigusius greitosios medicinos automobilius, lydėjo juos iki sunkiai pravažiuojamų gyventojų namų, taip pat padėjo nuo kelio nuslydusiems policijos pareigūnams.
Pagalba teikta ne tik žmonėms – gelbėtojai kelis kartus skubėjo gelbėti ir gyvūnų, įsipainiojusių tinkluose ar įstrigusių lede.
Sudėtingos oro sąlygos išliks ir toliau, todėl gyventojai raginami būti itin atsargūs. Jei įmanoma, patariama atidėti nebūtinas keliones, kelyje rinktis saugų greitį ir laikytis didesnio atstumo. Taip pat raginama pasirūpinti senjorais, vaikais ir vienišais kaimynais, neužstatyti privažiavimų prie namų ir kiemų, kad gelbėjimo tarnybos galėtų greitai pasiekti nelaimės vietą.
Ypač pavojingas šiuo metu yra ledas – ant jo patariama neiti vieniems, o įvykus nelaimei nedelsiant skambinti numeriu 112.
Ugniagesiai primena ir apie saugų elgesį namuose: krosnis reikia kūrenti atsakingai, nenaudoti degiųjų skysčių, nepalikti ugnies be priežiūros, nerūkyti patalpose, ypač lovose, nes tai kelia mirtiną pavojų.
Detali informacija, kaip pasiruošti šalčiams ir elgtis ekstremalių žiemos orų metu, pateikiama svetainėje lt72.lt ir programėlėje LT72.
