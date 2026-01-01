Naujųjų išvakarėse ugniagesiai gelbėtojai vyko į 68 iškvietimus

„Rengiantis sutikti 2026-uosius metus, iki vidurnakčio (2025 m. gruodžio 31 d. 6.00–00.00 val.), iš viso ugniagesiai gelbėtojai vyko į 68 iškvietimus visoje šalyje, t. y. mažesnis iškvietimų skaičius, lyginant su praėjusių metų Naujųjų sutikimu (2024 m. gruodžio 31 d. 6.00–00.00 val.), kai iškvietimų skaičius sudarė 77“, – rašoma pranešime.
Kaip skelbia departamentas, lyginant su praėjusiais metais, pasikeitė ir iškvietimų pobūdžio skaičius. Sutinkant 2025-uosius, gelbėjimo darbų iškvietimų skaičius buvo didesnis nei iškvietimų gesinti gaisrus. Tuo metu sutinkant 2026-uosius didesnė iškvietimų dalis buvo susijusi su gaisrų gesinimu.
„2024 m. gruodžio 31 d. 6.00–00.00 val. į gaisrus ugniagesiai gelbėtojai vyko 21 kartą, į gelbėjimo darbus – 36 kartus. 2025 m. gruodžio 31 d. 6.00–00.00 val. gaisrai gesinti 29 kartus, gelbėjimo darbai atlikti – 16 kartų“, – skelbia PAGD.
Pirmąją 2026 m. naktį sulaukta 90 iškvietimų
Kaip praneša departamentas, per pirmąsias šešias šių metų valandas buvo sulaukta 90 iškvietimų. Tuo pačiu metu pernai ugniagesiai gelbėtojai vyko į 192 iškvietimus.
„Šiais metais (2026 m. sausio 1 d. 00.00–6.00 val.) iškvietimų į gaisrus skaičius siekė 65, gelbėjimo darbus – 5. Praėjusiais metais (2025 m. sausio 1 d. 00.00–6.00 val.) iškvietimų į gaisrus skaičius siekė 169, į gelbėjimo darbus – 9“, – akcentuojama pranešime.
Skaičiuojama, jog nuo vidurnakčio iki 6 val. ryto daugiausia iškvietimų gauta Kaune (24), Vilniuje (21), Klaipėdoje (17) bei Šiauliuose (7). 2025 metais daugiausia iškvietimų taip pat gauta Vilniuje (47), Kaune (46), Klaipėdoje (29) bei Šiauliuose (14).
