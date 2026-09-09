Naujas rekordas: oras įkaito labiau nei tikėtasi

Tai – viena aukščiausių temperatūros reikšmių kada nors išmatuotų šį mėnesį. Absoliutus rugsėjo mėn. karščio rekordas yra 35,1 laipsnio (išmatuotas 2015-09-01 Druskininkuose).
Ankstesnis rugsėjo 9-osios šilumos rekordas buvo užfiksuotas lygiai prieš septynerius metus (2019-09-09) Kybartuose, kai temperatūra pakilo iki 29 laipsnio (t. y. 2,4 laipsnio žemiau nei šiandien).
„Tai buvo jau 10-as paros aukščiausios oro temperatūros rekordas šiais metais. 2025 metais iš viso tokių buvo 23, 2024 metais – 18, 2023 m. – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6. 2021–2026 m. laikotarpiu šilumos/karščio rekordai Lietuvoje išmatuojami net aštuonis kartus dažniau nei šalčio“, – teigė sinoptikai.
Anot jų, per artimiausią parą praslinks atmosferos frontas, todėl ketvirtadienio diena bus daug vėsesnė. Aukščiausia oro temperatūra tesieks 15–20 laipsnių šilumos.
Naujausia orų prognozė
Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Penktadienį vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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