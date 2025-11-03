 NATO naikintuvai tris kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių, patruliavo Baltijos šalių pasienyje

NATO naikintuvai tris kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių, patruliavo Baltijos šalių pasienyje

2025-11-03 18:09
BNS inf.

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai tris kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių, patruliavo Baltijos šalių pasienyje
NATO naikintuvai tris kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių, patruliavo Baltijos šalių pasienyje / S. Lisausko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taip pat spalio 29 dieną vieną kartą kilo patruliuoti palei Estijos, Latvijos, Lietuvos sieną su Rusija ir Baltarusija.

Spalio 27 dieną NATO orlaiviai skrido atpažinti vieno Rusijos žvalgybinio lėktuvo IL-20. Orlaivis skrido tarptautine erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.

Spalio 29 dieną NATO oro policija kilo atpažinti ir vieno kuro papildymo orlaivio IL-78, kuris skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.

Spalio 30 dieną atpažintas ir palydėtas rusų transporto lėktuvas IL-76, kuris taip pat skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.

Abu orlaiviai skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVS palaikė, tačiau tik kuro papildymo orlaivis IL-78 turėjo skrydžio planą.

Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

Šiame straipsnyje:
nato naikintuvai
Rusijos orlaiviai
Baltijos šalių pasienis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų