NATO naikintuvai tris kartus kilo palydėti Rusijos orlaivių, patruliavo Baltijos šalių pasienyje

Taip pat spalio 29 dieną vieną kartą kilo patruliuoti palei Estijos, Latvijos, Lietuvos sieną su Rusija ir Baltarusija.
Spalio 27 dieną NATO orlaiviai skrido atpažinti vieno Rusijos žvalgybinio lėktuvo IL-20. Orlaivis skrido tarptautine erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.
Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Spalio 29 dieną NATO oro policija kilo atpažinti ir vieno kuro papildymo orlaivio IL-78, kuris skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.
Spalio 30 dieną atpažintas ir palydėtas rusų transporto lėktuvas IL-76, kuris taip pat skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.
Abu orlaiviai skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVS palaikė, tačiau tik kuro papildymo orlaivis IL-78 turėjo skrydžio planą.
Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
Naujausi komentarai