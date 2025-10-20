 NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-10-20 18:17
BNS inf.

 NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių
NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / T. Biliūno / BNS nuotr.

Jos duomenimis, spalio 13 dieną NATO orlaiviai atpažino Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20, jis skrido iš Kaliningrado srities ir po kurio laiko sugrįžo į ją. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.

Spalio 14 dieną NATO oro policija vieną kartą palydėjo žvalgybinį rusų lėktuvą IL-20, kitą – naikintuvą SU-30. Abiem atvejais orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, tačiau tik žvalgybinis lėktuvas IL-20 palaikė radijo ryšį su RSVC.

Spalio 15 dieną atpažintas kovos lėktuvas SU-30SM, skridęs be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.

Aljanso oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

Šiame straipsnyje:
Rusijos orlaiviai
nato naikintuvai
KAM

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų