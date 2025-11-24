NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos teigimu, lapkričio 17 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20. Jis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, tačiau radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.
Kaip teigiama pranešime, lapkričio 18 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti mokomajį lėktuvą TU-134UBL ir kovos lėktuvą SU-30. Pranešama, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos į Kaliningradą be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Lapkričio 20 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos į Kaliningradą be įjungto radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano, tačiau radijo ryšį su RSVC palaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
Naujausi komentarai