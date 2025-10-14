 KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-10-14 00:38
ELTOS inf.

Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių
KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

Ministerijos duomenimis, spalio 6 d. dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti dviejų neatpažintų objektų, jų neaptikta.

Spalio 7 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20, orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš žemyninės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį – orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) palaikė.

Spalio 8 d. kilta atpažinti vieno orlaivio SU-24, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos į Kaliningrado sritį.

Spalio 9 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-30. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir į ją grįžo.

Spalio 9 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivio Il-20. Orlaivis taip pat skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į į ją grįžo.

Spalio 10 d. NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio IL-20. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į ją grįžo.

Visi šie orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.

ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.

Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.

 

 

Šiame straipsnyje:
KAM
nato naikintuvai
Baltijos šalys
Rusijos orlaiviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų