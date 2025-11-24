Ministerija: mažinama egzaminų kartelė

Taip pat iki kitų vasario 15 dienos pratęsiamas terminas pasirinkti, kokius egzaminus norės laikyti abiturientai. Anksčiau šis terminas buvo lapkričio 25-oji.
Be kita ko, šiais mokslo metais abiturientams pirmą kartą bus leidžiama dar tais pačiais metais perlaikyti ne tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros, bet ir matematikos valstybinį brandos egzaminą.
Šie pokyčiai numatyti švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės pasirašytame 2026 metų valstybinių brandos egzaminų tvarkos apraše.
