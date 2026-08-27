Magnetinė audra Lietuvoje: bus dar nemaloniau

Kaip skelbia meteofor.lt, penktadienio naktį nuo 3 iki 6 val. ryto prognozuojama silpna audra (5 balai), o nuo 6 iki 9 val. ryto žadami 6 balai – o tai jau yra vidutinė audra.
Kaip jau rašyta, nuo penktadienio 9 val. geomagnetinis aktyvumas turėtų mažėti, iki vidurdienio prognozuojama silpna audra, o vėliau jau tik nedidelis suaktyvėjimas.
Tačiau atnaujinus prognozę, yra daugiau nemalonių žinių – silpna ir vidutinė audra sugrįš šeštadienį. 5 balai prognozuojami nuo šeštadienio 3 val. nakties iki 6 val. ryto, tada iki 9 val. prognozuojama vidutinė audra. Nuo 9 iki 12 val. prognozuojami 5 balai.
Šiuo metu Lietuvoje – ir pilnatis.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota. Be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 77 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–22, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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