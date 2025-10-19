 LVAT: turkai galės tapti Lietuvos piliečiais tik oficialiai atsisakę Turkijos pilietybės

LVAT: turkai galės tapti Lietuvos piliečiais tik oficialiai atsisakę Turkijos pilietybės

2025-10-19 17:03
BNS inf.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė skundą dėl Migracijos departamento sprendimų, kuriais buvo atsisakyta leisti trims pareiškėjams prisiekti Lietuvai, nes jie nepateikė įrodymų, jog yra oficialiai atsisakę turėtos Turkijos pilietybės.

LVAT: turkai galės tapti Lietuvos piliečiais tik oficialiai atsisakę Turkijos pilietybės
LVAT: turkai galės tapti Lietuvos piliečiais tik oficialiai atsisakę Turkijos pilietybės / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Kaip pranešė LVAT, į teismą kreipęsi Turkijos piliečiai jau buvo sulaukę Lietuvos prezidento dekretų dėl pilietybės suteikimo.

Tačiau jie argumentavo, kad negali atsisakyti Turkijos pilietybės dėl politinio persekiojimo, su kuriuo, anot jų, susidurtų dėl palaikymo Turkijos visuomenės veikėjo Fethullah Guleno (Fetchula Giulenas) idėjoms.

Pasak pareiškėjų, dėl šių aplinkybių jiems nebesuteikiamos konsulinės paslaugos, o kelionė į Turkiją keltų realią grėsmę jų saugumui.

LVAT nutartyje pabrėžė, kad Lietuvos pilietybės įstatymas įpareigoja atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės.

Išimtys galimos tik išskirtiniais atvejais – kai kitos valstybės teisėje išvis nėra numatyta pilietybės atsisakymo procedūra arba ji akivaizdžiai neatitinka protingumo kriterijų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjų atveju tokios išimtys netaikytinos.

Migracijos departamentas savo sprendimuose buvo nurodęs, kad Turkijos teisėje egzistuoja pilietybės atsisakymo procedūra, ir ji laikytina atitinkančia protingumo kriterijus.

LVAT sutiko su šia išvada bei pažymėjo, kad turkai nepateikė pakankamų dokumentų ar įrodymų, pagrindžiančių, jog dėl objektyvių priežasčių jie negali pasinaudoti nustatyta procedūra.

Priimta nutartis reiškia, kad pareiškėjai galės tapti Lietuvos piliečiais tik tuo atveju, jei oficialiai atsisakys Turkijos pilietybės ir šį atsisakymą pagrįs oficialiais dokumentais.

Šiame straipsnyje:
pilietybė
Turkijos piliečiai
Lietuvos pilietybė
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Migracijos departamentas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų