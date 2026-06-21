LRT šimtmečio proga nesveikino: prezidentas pasigedo kvietimo, premjerė rinkosi kitas formas

Praėjusią savaitę šimtmetį minėjusio Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) šalies vadovai teigia nesveikinę, nes nebuvo kviesti į jubiliejaus minėjimą.
„Įprastai prezidentai sveikindavo Lietuvos radiją jubiliejų proga jų minėjimo renginių metu. Štai prezidentas V. Adamkus sveikinimo žodį sakė iškilmingame Lietuvos radijo 80-mečio minėjime. Prezidentas G. Nausėda į Lietuvos radijo 100-mečio minėjimą nebuvo kviestas“, – BNS nurodė Prezidentūra.
Valdas Adamkus transliuotoją 80-mečio proga sveikino 2006 metais vykusiame šventiniame renginyje, dėkodamas „kūrusiems ir kuriantiems Lietuvos radijo istoriją“.
Po dešimtmečio LRT pasveikino ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, teigusi, jog „Lietuvai labai reikalingas ir reikšmingas“ transliuotojo darbuotojų kasdienis darbas, profesionalumas, pilietinės pareigos suvokimas ir kūrybiškumas.
Tačiau Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame Lietuvos radijo minėjimo renginyje tuometė prezidentė nedalyvavo, BNS patvirtino jos atstovė Goda Bacenskienė.
Atskiro pasveikinimo neišplatino ir Vyriausybė.
Premjerai anksčiau yra sveikinę LRT – 2016 metais tuometis Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius teigė, jog Lietuvos radijas yra tapęs „įtakingu politinio lauko veikėju“ ir linkėjo išlaikyti ištikimą auditoriją.
Ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas BNS šią savaitę teigė, jog „LRT per šimtmetį atliko svarbų vaidmenį informuojant visuomenę ir puoselėjant visuomeninį transliavimą Lietuvoje, todėl Vyriausybė vertina šį indėlį“.
Vis tik, anot jo, valstybės institucijų ir pareigūnų komunikacijos formos bei sprendimai kiekvienu atveju gali skirtis.
Tuo metu Seimo pirmininko patarėja Gitana Letukienė nurodė, kad parlamento vadovas Juozas Olekas LRT su šimtmečiu yra pasveikinęs šių metų kovo 19 dieną Vilniaus televizijos bokšte vykusioje konferencijoje.
„Joje Seimo pirmininkas pasveikino Lietuvos radijo bendruomenę, pasakė sveikinimo kalbą. (...) Minint Lietuvos radijo šimtmetį, J. Olekas pabrėžė Lietuvos radijo reikšmę valstybės ir visuomenės gyvenime, dėkojo už indėlį į visuomenės informavimą, demokratijos stiprinimą ir palinkėjo sėkmės tęsiant šią svarbią misiją“, – BNS nurodė G. Letukienė.
2016 metų birželį LRT sveikino Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės pavaduotojas Gediminas Kirkilas.
Nacionalinio transliuotojo atstovė spaudai Augustė Mikulėnaitė BNS nurodė, kad LRT šimtmečio koncertas buvo organizuotas kaip tiesioginė transliacija visuomenei, o ne protokolinis ar reprezentacinis renginys.
Anot jos, renginys buvo skirtas LRT bendruomenės nariams – svečiai buvo tik anksčiau LRT dirbę ir dirbantys asmenys, kurių dauguma buvo „Auksinių bičių“ laureatai.
„Kviečiamųjų sąrašas kiekvienu atveju priklauso nuo renginio formato. (...) Tiesioginę transliaciją LRT studijoje galėjo stebėti ribotas žmonių skaičius, nebuvo galimybės pakviesti ir visų prie LRT veiklos prisidėjusių asmenų. Dėl šios priežasties į šį renginį nebuvo kviečiami nei LRT partneriai, nei kiti atstovai iš išorės, įskaitant valstybės vadovus“, – tikino A. Mikulėnaitė.
„Kone visą dieną visuomenė buvo kviečiama dalyvauti šventėje Katedros aikštėje, kur LRT radijo stotys transliavo šventinę programą“, – pabrėžė ji.
Lietuvos nacionalinio radijo istorija prasidėjo 1926 metų birželio 12 dieną Kauno radijo stotyje Žaliakalnyje. Iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai „Alio, alio. Lietuvos radijas, Kaunas“.
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