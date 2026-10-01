Linas Slušnys: jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas!

Gydytojas ketvirtadienį feisbuke pranešė, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai jį apskundė Santaros klinikoms, kai šis nesutiko kalbėti su pacientu rusų kalba.
„Mane apskundė Vaiko teisių tarnybos atstovai už tai, kad pasakiau, jog jie, lydintys asmenys, vaikui vertėjaus, o aš kalbėsiu lietuviškai. Jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas! Apskundė dėl vaiko, kuris yra Lietuvos pilietis, gyvena Lietuvoje, baigęs Lietuvos mokyklą ir... nieko nesupranta lietuviškai“, – socialiniuose tinkluose rašė medikas ir buvęs Seimo narys.
Jiems susivaideno, kad tai žmogaus teisių pažeidimas!
„Manau, toks skundas rodo, kad turime daug žmonių, kurie tiesiog yra Rusijos kolaborantai. (...) Tokie valstybės tarnautojai bus pirmieji, kurie pirštu parodys į mus, kad reikia ginti rusakalbius nuo tokių kaip aš. Rusijai tik to ir tereikia“, – teigė jis.
Pasak L. Slušnio, vaiko teisių specialistai nemato problemos, kad Lietuvoje augęs ir mokyklą lankęs vaikas neišmoko lietuvių kalbos. Jis tai įvardijo kaip milžinišką vaiko teisių pažeidimą, apribojantį vaiko teisę į aukštąjį mokslą ir gauti paslaugas tuomet, kai „šalia jo sėdės ne sovietinių laikų personažas, o jaunas, niekuomet tos slaviškos kalbos nesiklausęs asmuo“.
Gydytojo teigimu, jeigu taip mąsto dauguma vaiko teisių specialistų, jie yra „rusiški kolaborantai“.
L. Slušnys tvirtina kalbantis rusiškai, kai pacientas „visomis išgalėmis stengiasi bendrauti“ lietuvių kalba.
„Matau, kaip jiems sunku, bet stengiasi. Nesu laimingas, bet persijungiu. Šiuo atveju problema ta, kad patys tarnybos darbuotojai tingėjo dirbti – vertėjauti“, – rašė gydytojas.
Į šį L. Slušnio įrašą sureagavo I. Ruginienė, kuri teigė, kad situacija turėtų susidomėti teisėsauga.
„Šią situaciją, mano nuomone, galėtų įvertinti ir kompetentingos institucijos – taip pat ir Generalinė prokuratūra, jeigu yra pagrindo kelti klausimą dėl Baudžiamojo kodekso 144 straipsnyje numatytos atsakomybės taikymo“, – feisbuke rašė I. Ruginienė.
Ministrės minimas straipsnis numato, kad tas, kas, sukėlęs pavojų ar turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu, jam nepagelbėjo, kai grėsė pavojus šio žmogaus gyvybei, nors turėjo galimybę suteikti jam pagalbą, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
„Gydytojas atsisakė suteikti vaikui gyvybiškai svarbią pagalbą, nes jis nekalbėjo lietuviškai. Tokie „gydytojai“ neverti gydytojo vardo ir diskredituoja visą sveikatos apsaugos sistemą. Nežinau, ar Linas Slušnys davė Hipokrato, ar vis dėlto hipokrito priesaiką. Nes Hipokrato priesaika, mano supratimu, nėra lapų krūva, kurią galima panaudoti prakuroms pakurti, kai ji tampa nepatogi“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, vaiko teisių apsaugos specialistai, į gydymo įstaigą atlydėję vaiką, siūlė užtikrinti vertimą, niekas nereikalavo, kad gydytojas kalbėtų rusiškai.
„Buvo pasiūlyta viskas, kad tik vaikas būtų suprastas ir galėtų gauti reikalingą pagalbą. Tačiau Linas Slušnys atsisakė vykdyti savo pareigas. Ir čia yra esminis dalykas, kurio jo įraše nematau. Vaikas tuo metu buvo kritinėje situacijoje, ant savižudybės ribos. Tokiu momentu gydytojo pareiga yra padėti vaikui, jį išklausyti ir gelbėti“, – rašė ministrė.
„Dar labiau stebina tai, kad viešai bandoma šią situaciją paversti istorija apie tariamą reikalavimą gydytojui kalbėti rusiškai. Tai yra elementarus faktų iškraipymas“, – pridūrė ji.
Pasak I. Ruginienės, L. Slušniui nesutikus suteikti pagalbos vaikui, jis buvo nuvežtas į kitą gydymo įstaigą, kur juo buvo pasirūpinta.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė portalui „15min“ teigė, kad incidentas nutiko šią vasarą, minimas vaikas „yra ypač pažeidžiamas“, turi autizmo spektro sutrikimus, yra netekęs artimųjų, yra globojamas.
Pasak jos, L. Slušnys pasiūlė vaikui kalbėtis vokiečių arba prancūzų kalbomis, o kai vaiko teisių specialistai pasiūlė vertėjauti, jis esą nesutiko.
Po šio įvykio vaiko teisių specialistai surašė skundą Santaros klinikoms.
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