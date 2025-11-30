Linas Pernavas perrinktas Europos partnerių ir Kontaktinių asmenų prieš korupciją tinklo prezidentu

Kaip pranešė STT, šis sprendimas priimtas Nyderlanduose, Hagoje, EPAC ir EACN metinės konferencijos ir Generalinės asamblėjos metu.
„Tai, kad man dar kartą patikėta ši atsakinga pareigybė – didelis įvertinimas ir pasitikėjimo ženklas ne tik asmeniškai, bet ir visai Specialiųjų tyrimų tarnybai bei Lietuvai. Tikiu, kad EPAC/EACN tinklas ir toliau bus platforma, jungianti institucijas, kurios siekia skaidrumo, pasitikėjimo ir veiksmingo bendradarbiavimo. Mano tikslas – užtikrinti, kad tinklas išliktų atviras naujovėms, skatintų dalijimąsi gerąja patirtimi ir stiprintų profesionalų bendruomenę visoje Europoje“, – STT pranešime spaudai cituojamas tarnybos vadovas L. Pernavas.
Renginio metu taip pat buvo priimta Hagos deklaracija ir patvirtinta EPAC/EACN valdyba.
Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių, atstovaujančių daugiau kaip 80 institucijų iš daugiau kaip 30 valstybių. Pranešimus skaitė Europos Komisijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo agentūros, Europos prokuratūros, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, antikorupcinių ir policijos priežiūros institucijų atstovai.
STT pranešė, kad prie EPAC/EACN tinklo prisijungė septynios narės iš Šveicarijos, Norvegijos, Ispanijos, Ukrainos, Portugalijos ir Prancūzijos.
EPAC/EACN tinklo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą keičiantis gerąja patirtimi kovos su korupcija ir policijos priežiūros srityse. Šiuo metu tinklas jungia 126 Europos institucijas iš 40 šalių.
