Teismas: Vilniaus valdžios sprendimas dėl parkavimo vietų prie STT – neteisėtas

Savivaldybė teigia vykdysianti teismo sprendimą ir pakoreguos tvarką.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) lapkritį atmetė savivaldybės skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų administracinio teismo) 2023 metų lapkričio sprendimą.
„Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad (...) vietinės rinkliavos išimtis už naudojimąsi vietomis automobiliams statyti 5–15 metrų pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, nors ir leidžia savivaldybės tarybai detalizuoti konkretų tokios atkarpos ilgį (...), nesuteikia teisės savivaldybės tarybai riboti tokių vietų naudojimo nustatant galimą naudojimo trukmę, paskirtį ar panašiai“, – rašoma LVAT nutartyje.
Tuo metu savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas teigė, kad savivaldybė vykdys teismo sprendimą pakoreguodama mokamų vietų automobiliams nuostatų punktą.
„Nuostatų punktas nėra taikomas nuo teismo sprendimo paskelbimo. O galutinei korekcijai reikalinga atnaujinti nuostatų redakciją ir ją pasitvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Tam teismas termino nėra nustatęs“, – komentare BNS teigė G. Grubinskas.
Kaip rašoma teismo nutartyje, prie centrinės STT būstinės buvo rezervuota 15 metrų atkarpa trims automobiliams.
Savivaldybės tarybai 2022 metais nustačius naują rezervuotų vietų prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų skaičiaus ir ženklinimo tvarką, STT prašė nekeisti jai skirtų vietų skaičiaus ir ženklinimo. Tuo metu savivaldybė nurodė, kad galima būtinas vietas rezervuoti mokant rinkliavą.
Pirmos instancijos teismas buvo suabejojęs, ar tarybos sprendimu pakeisti punktai neviršijo jos kompetencijos ir prašė to paties teismo ištirti sprendimo teisėtumą. Tuo metu savivaldybė teisme siekė prašymą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2023 metais pripažino, kad savivaldybės vietinės rinkliavos pakeitimas, kuriuo rezervuotų vietų ženklinimas pakeistas nustatant dviejų valandų stovėjimo laiką prieštarauja Rinkliavų įstatymui. Teismas taip pat sprendė, kad kiti vietinės rinkliavos nuostatai įstatymui neprieštarauja.
LVAT patvirtino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai išaiškino, kad įstatyme numatytą vietinės rinkliavos išimtis nesuteikia teisės savivaldybei riboti tokių vietų naudojimo nustatant galimą naudojimo trukmę ir paskirtį.
