Gailius apie siekį panaikinti VSD pranešėjo komisijos išvadas: laikomasi susitarimo su prezidentu

Pasak jo, stebina, kad tęsiantis kontrabandinių balionų atakoms, valdantieji skiria dėmesį ne prioritetinių klausimų sprendimui.
„Stebina, kai valstybėje pagrindinę problemą mato tai šito nutarimo panaikinimą, kai skraido balionai, uždaromi oro uostai, o jiems svarbiausi tie klausimai, kurie dabar yra sprendžiami. Iš kitos pusės tai nestebina, to susitarimo su prezidentu toliau laikomasi“, – Eltai teigė T. Gailius.
„Pirmame etape nori panaikinti šį nutarimą, o po to kitas žingsnis bus sunaikinti visą informaciją, kuri surinkta parlamentinio tyrimo metu. (...) Konstitucinis Teismas (KT) ne pačią informaciją vertino, vertino procedūrinius pažeidimus. Kalba apie tai, kad parlamentas netinkamai suformulavo klausimus, netinkamai ištyrė. Apie surinktą informaciją nepasisakė, o aš manau, kad ji yra tikra, patikima ir reikšminga valstybės gyvenimui“, – akcentavo jis.
NSGK pirmininkas: reikia įgyvendinti KT nutarimą
Kaip skelbta, praėjusią savaitę dalis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) priklausančių socialdemokratų registravo siūlymą atšaukti vadinamosios pranešėjo komisijos išvadas.
Siūlymą parengė NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius, Paulius Visockas ir Tomas Martinaitis.
Savo ruožtu pats R. Sinkevičius tikina, kad šia iniciatyva siekiama įgyvendinti KT nutarimą.
„Mes gavome Seimo valdybos sprendimą, kuriame prašoma paaiškinti, kaip įgyvendiname KT sprendimus. KT priėmęs sprendimą dėl komisijos sprendimo, pareiškė, kad Seimo sudaryta tyrimo komisija dėl pranešėjo neatitinka teisės aktų ir negalėjo būti sudaryta. KT pasakė, kad jie, komisijos sprendimai, neteisėti. Tai kaip dabar įgyvendinti tą KT sprendimą? Na, reikia atšaukti komisijos sudarymo sprendimą ir nutarimo sprendimą. Čia daugiau teisiniai negu praktinio veiksmo dalykai“, – dėstė R. Sinkevičius.
„Čia tiesiog teisinis tvarkingumas, iš mūsų tokia iniciatyva net nebūtų kilusi“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad KT yra konstatavęs, jog Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti VSD pranešėjo informaciją ir vėliau patvirtintos šios tyrimo išvados prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
Nurodyta, kad formuodamas komisiją ir jai skirtas užduotis bei patvirtindamas jos išvadas, parlamentas pažeidė iš Konstitucijos kylančius atsakingo valdymo ir teisinės valstybės principus.
Praėjusių metų birželį Seimas pritarė VSD pranešėjo istoriją nagrinėjusios ir aštrias politines diskusijas įžiebusios parlamentinio tyrimo komisijos išvadoms.
Po kelis mėnesius trukusių analizių ir keliolikos pareigūnų liudijimų konstatuota, jog tuometis VSD vadovas Darius Jauniškis talkino tuometiniam kandidatui Gitanui Nausėdai, rinkdamas žvalgybinę informaciją apie jo aplinką. Seimo nariai daro išvadą, kad VSD direktorių medžiaga apie kandidato aplinką pasiekė per patį G. Nausėdą arba jo pavedimu veikusį asmenį. Taip pat nurodoma, kad departamente surinkta informacija galėjo būti atskleista ir pačiam G. Nausėdai.
Tuo metu atsakinėti į komisijos pateiktus klausimus atsisakęs prezidentas, parlamentarų nuomone, kliudė Seimui vykdyti savo pareigas ir pažeidė Konstituciją bei priesaikos nuostatas gerbti ir vykdyti įstatymus.
Parlamentinis tyrimas metė šešėlį ir ant Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovo Lino Pernavo, kuris, kaip teigiama išvadose, piktnaudžiavo savo pareigomis, atsisakydamas pateikti komisijai kriminalinės žvalgybos tyrimo metu surinktą informaciją bei klaidindamas komisijos narius.
Tyrimo išvadose taip pat skelbiama, jog parlamentinio tyrimo metu paaiškėjo, kad VSD tyrė galimus pažeidimus, finansuojant tuomečio kandidato G. Nausėdos rinkiminę kampaniją.
Taip pat išsiaiškinta, jog G. Nausėda bei jo rinkiminio štabo nariai 2018–2019 m. palaikė ryšius su baltarusiškų trąšų verslo atstovais, su jais susitikinėdavo, o tapęs šalies vadovu šiuos asmenis kviesdavo į Prezidentūroje vykusius renginius. Pažymima, jog komisijai liudiję aukštas pareigas Prezidentūros kanceliarijoje einantys G. Nausėdos komandos nariai šią informaciją nuslėpė.
Tyrimo komisija įvertino ir pažeidimus dėl pranešėjo Tomo Gailiaus atskleistos tapatybės – konstatuojama, jog už tai yra tiesiogiai atsakingas VSD direktorius D. Jauniškis.
KT pripažinus, kad komisijos sudarymą numatantis Seimo nutarimas prieštarauja Konstitucijai, antikonstituciniu pripažintas ir jos išvadas patvirtinantis parlamento nutarimas.
