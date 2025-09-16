Lietuvos miestuose trečius metus iš eilės organizuojamas socialinis renginys „Senjorų piknikai“

Anot organizatorių, rugsėjo 16 ir 18 dienomis 14 Lietuvos miestų kvies senjorus susitikti piknikui, kurio tikslas – labiau įtraukti senjorus į aktyvų visuomeninį gyvenimą.
Pasak jų, piknikai pasižymi laisvu formatu, padedančiu įsitraukti, drąsiau imtis iniciatyvos ir kurti sau turiningą laisvalaikį.
„Norime, kad piknikai būtų ne tiesiog dovana senjorams, o erdvė, kurioje jie patys yra kūrėjai. „Senjorų piknikus“ organizuojame jau trečius metus ir matome, kad jų sėkmė slypi bendrakūrystėje: kai senjorai dalijasi savo dainomis, eilėmis, šokiu ar tiesiog gera nuotaika. Būtent tokios patirtys – kai jautiesi matomas, išgirstas ir reikalingas – labiausiai praturtina senjorų kasdienybę“, – sako „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Pikniko metu įvairiuose miestuose vyks mankštos, viktorinos, meniniai užsiėmimai, edukacijos, numatomi muzikiniai pasirodymai.
Organizatoriai skatina senjorus inicijuoti veiklas – paskaityti eiles, pakviesti bendram šokiui, dainai.
Antradienį pikniko renginiai numatomi Utenoje, Plungėje, Radviliškyje bei Gargžduose.
Ketvirtadienį piknikas organizuojamas ir kituose miestuose – Vilniuje, Nemenčinėje, Kaune, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Druskininkuose.
