Svarbu išlikti veikliems
„Senatvė prasideda nuo tingėjimo“, – įsitikinusi 75 metų trenerė ir lektorė Joana Bartaškienė, savo aktyvumu tapusi pavyzdžiu daugeliui. Vesdama sveikatingumo mankštas, sporto treniruotes senjorams, ji teigia pastebinti, kad jų karta išties keičiasi. Vyresni žmonės savo gyvenimo kokybei skiria gerokai daugiau dėmesio nei anksčiau: sulaukę pensijos dirba, studijuoja, keliauja, sportuoja, dalyvauja įvairiuose projektuose.
Pasak J. Bartaškienės, ji nuolat stengiasi priminti vyresnio amžiaus žmonėms, kad būti fiziškai aktyviems ir skirti laiko sau nėra tinkamesnio laiko ir amžiaus nei dabar.
Kokį patarimą pašnekovė duotų tiems, kurių pensija laukia po dešimtmečio ar vėliau? „Svarbiausias mano patarimas – mėgstamą hobį kuo anksčiau paversti darbu, kuris net ir išėjus į pensiją teiktų džiaugsmą. Senjorai nori oriai gyventi, keliauti, studijuoti, bendrauti – visa tai galima kokybiškai daryti net ir būnant pensijoje. Niekada nevėlu“, – sako moteris.
Ji pati vyresniame amžiuje pradėjo vesti įvairias sveikatingumo mankštas, sporto treniruotes – išėjusi į pensiją norėjo išlikti veikli. Pripažįsta – pradžia nebuvo lengva, tačiau per kelerius metus į treniruotes subūrė daugybę moterų.
„Fizinis aktyvumas padeda ne tik sumažinti lėtinių ligų tikimybę, bet ir vyresniame amžiuje išlikti lankstiems, judriems, ilgiau gyventi savarankiškai. Svarbiausias mano tikslas – priminti, kad labai svarbu nesustoti net ir tuomet, kai atrodo sunku, kai keičiasi gyvenimo aplinkybės, kitaip net ir jaunas žmogus gali jaustis senas“, – pabrėžia pašnekovė.
Susirūpina vis anksčiau
Šeimos gydytoja Renata Aleknienė teigia pastebinti brandesnio, tačiau dar darbingo amžiaus žmonių norą gyventi sveikiau – jie motyvuoti kuo ilgiau išlaikyti tiek fizinę, tiek psichoemocinę sveikatą.
Tiesa, reguliariai šeimos gydytojo kabinete pradeda lankytis jau trisdešimtmečiai, jaučiantys nuovargį ar jėgų stygių, raumenų, sąnarių skausmus. Dažniausios šių skundų priežastys – miego trūkumas, didelis darbo krūvis, nesubalansuotas darbo ir poilsio režimas. Taip pat – vitamino D, magnio ir kitų mineralų trūkumas organizme.
35 metų amžiaus ir vyresni pacientai dažnai nerimauja dėl padažnėjusio pulso, padidėjusio kraujospūdžio ar per didelės kūno masės. Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, hipertenzija šiame amžiuje jau gana dažnos sveikatos problemos. Pacientams, anot šeimos gydytojos, dažnai nebepakanka koreguoti gyvenimo būdą, tenka skirti cholesterolio kiekį ar padidėjusį kraujospūdį mažinančių vaistų.
Kaip PADĖTI SAU?
Ką reikėtų pradėti daryti jau dabar, kad sulaukę 70 metų išliktume fiziškai aktyvūs ir stiprūs?
„Visuomet pabrėžiu, kad profilaktika naudinga tuomet, kai dar nesijaučiame blogai. Kita vertus, svarbu ne tik daryti tyrimus – profilaktika prasideda nuo kiekvieno iš mūsų apsisprendimo derinti darbo ir poilsio režimą, pastangų maitintis sveikai ir subalansuotai, būti fiziškai aktyviems. Žinoma, rūpintis savo psichoemocine gerove, domėtis, kaip jaučiamės, o prireikus kreiptis pagalbos į specialistus“, – sako gydytoja.
Pagrindinė įvairaus amžiaus žmonių klaida, anot R. Aleknienės, – manyti, kad dirbti be poilsio yra vertybė. „Dažnai nuvertiname atostogų, kokybiško poilsio poreikį, perdegame: visa tai sukelia lėtinį stresą, o jis ne tik pablogina gyvenimo kokybę, bet ir iš pagrindų gali trumpinti mūsų gyvenimą“, – apibendrino pašnekovė.
