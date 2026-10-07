Lietuvoje – seniai matyta tokio stiprumo magnetinė audra

Kaip prognozuoja meteofor.lt, geomagnetinis aktyvumas trečiadienį ir ketvirtadienį turėtų būti nedidelis, tačiau pokyčių turėtų būti penktadienį.
Prognozuojama, kad silpna audra (5 balai) turėtų prasidėti penktadienio rytą, nuo 9 val. Ji tęsis iki vidurdienio. Vėliau, nuo 15 val., prognozuojama seniai matyta vidutinė audra (6 balai). Geomagnetinis aktyvumas po šuolio, žadama, sumažės 18 val. ir sieks 4 balus.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Be to, magnetinės audros gali paveikti ne tik sveikatą, bet ir techninių įrangų veikimą.
Galimi ryšių, navigacijos sistemų ir net palydovų sutrikimai. Tokie atsitikimai buvo ne kartą užfiksuoti magnetinių audrų metu.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, ketvirtadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 4–9, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, vietomis 21–23 m/s, pajūryje iki 26 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 7 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 45 cm, fiksuojamas Šušvėje ties Josvainiais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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