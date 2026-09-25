 Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

2026-09-25 06:52
ELTOS inf.

Lietuvoje penktadienį prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.

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<span>Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos</span>
Lietuvoje prasideda nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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Pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.

Jų metu bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą.

Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo.

Rugsėjo 25–spalio 3 dienomis vyksiančios pratybos yra didžiausios tokio pobūdžio kasmetinės pratybos Lietuvoje.

Šiame straipsnyje:
pratybos
Valstybės tarnautojai
nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

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