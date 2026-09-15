Lietuvoje pirmą kartą numuštas dronas: gyventojams – svarbiausia informacija

Anot mero, šiuo metu į Pratkūnų kaimą kelias yra uždarytas.
„Dėl šios nakties įvykio Kaišiadorių rajone. Šiąnakt Lietuvos oro erdvėje buvo stebimas Lietuvos kryptimi skrendantis objektas. Apie 00.20 val. identifikuotą droną sunaikino iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją vykdantys Italijos naikintuvai. Dronas sunaikintas Kaišiadorių rajone, ties Pratkūnų kaimu. Įvykio vieta aptverta ir saugoma, joje dirba Lietuvos kariuomenės Karo policija, Lietuvos policija ir kitos atsakingos tarnybos. Svarbiausia žinia mūsų rajono gyventojams – grėsmė neutralizuota ir šiuo metu pavojaus gyventojams nėra. Prašau gyventojų nevykti į įvykio vietą ir netrukdyti tarnybų darbui. Gavus oficialų perspėjimą į telefoną, svarbu atidžiai perskaityti visą pranešimą, sekti oficialią informaciją ir vykdyti pateiktus nurodymus“, – feisbuke antradienio rytą rašė meras.
Pastebėjus nukritusį, neaiškų ar įtartiną objektą, prie jo nesiartinkite, nelieskite ir nedelsdami praneškite numeriu 112.
Karo policija Pratkūnų apylinkėse ieško drono
„Incidento aplinkybės tiriamos, todėl šiuo metu neskubėkime su išvadomis ir remkimės tik oficialių institucijų skelbiama informacija. Dėkoju Lietuvos kariuomenei, policijos pareigūnams ir NATO sąjungininkams už operatyvų reagavimą“, – įraše teigė Š. Čėsna.
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