Lietuvoje oficialiai pradedamas šildymo sezonas

Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną.
Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1 dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai.
„Šildymo sezonas nuo spalio 1 dienos reiškia, kad, kaip įstatyme ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui, reiškia, visos sistemos turi būti įjungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas“, – anksčiau šią savaitę sakė V. Lukoševičius.
Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, tuo metu neturintys šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį, kai trijų parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių šilumos.
Vis dėlto nuo spalio 1-osios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta.
Energetikos ministerijos duomenimis, šiuo metu daugiau nei 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį.
Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15–20 proc. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai.
Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
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