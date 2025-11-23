Lietuvoje minima Kariuomenės diena

Sostinėje minėjimas prasidės mišiomis Šv. Ignoto bažnyčioje.
Vėliau iškilmingos kariuomenės, sąjungininkų ir Šaulių sąjungos rikiuotės metu Katedros aikštėje karius ir žiūrovus sveikins prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Rikiuotės metu bus įteiktas „Karžygio“ apdovanojimas, skiriamas už nesavanaudiškus, kilnius ar rizikingus poelgius, už moralinį pavyzdį tiek kolegoms, tiek ir visuomenei.
„Visus sveikins NATO oro policijos misiją šiuo metu Lietuvoje atliekančių naikintuvų skrydis, vyks karių paradas Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės“, – nurodo kariuomenė.
Technikos ekspozicijoje bus galima apžiūrėti pėstininkų kovos mašiną „Vilkas“, savaeigę haubicą PZH2000, šarvuotąjį kovinės paramos visureigį JLTV, keturračius, motociklus, sunkvežimius UNIMOG, vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, apžvalgos radarus „Sentinel“ bei „Giraffe“, tanką „Leopard“, vikšrinę pėstininkų kovos mašiną „Marder“, šarvuotą karo medikų mašina „Boxer“ ir kitą techniką.
Tuo metu Kaune kartu su Lietuvos kariuomenės diena bus minimos pirmosios atkurtos kariuomenės savanorių priesaikos ir Nežinomo kareivio perlaidojimo 35-metis.
1990-ųjų lapkritį Kaune buvo atkurta Nežinomo kareivio pagerbimo tradicija – Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje iškilmingai perlaidoti kario palaikai, o tuo pačiu prisiekė pirmieji atkurtos Lietuvos kariuomenės savanoriai.
Savo ruožtu Vienybės aikštėje bus įrengta karinė ekspozicija, kurioje bus pristatoma kariuomenės veikla, ginkluotė ir karių naudojama technika.
K. Donelaičio gatvėje bus eksponuojama sunkioji technika, lankytojai iš arti galės apžiūrėti haubicą PZH2000, pėstininkų kovos mašiną „Vilkas“, šarvuotą visureigį JLTV, išminavimo mašiną GCS-200 ir kitą šiuolaikinę kariuomenės įrangą.
Klaipėdoje renginiai prasidės šventine eisena bei mišiomis už kariuomenę Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje.
Po jų vyks Klaipėdos įgulos karių ir įvairių statutinių organizacijų rikiuotė bei apdovanojimų ceremonija. Rikiuotės metu prie Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios bus iššautos haubicų baterijos salvės, o susirinkusiuosius pasveikins Karinių oro pajėgų sraigtasparnis.
Prieš 107 metus, 1918-ųjų lapkričio 23 dieną, tuometinis premjeras Augustinas Voldemaras pasirašė Apsaugos ministerijos įsakymą Nr. 1, kuriuo atkurta Lietuvos kariuomenė, jau po kelių mėnesių stojusi į pirmuosius mūšius už šalies nepriklausomybę.
