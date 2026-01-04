Venesuelos kariuomenė pripažino viceprezidentę Delcy Rodriguez laikinąja šalies vadove

Gynybos ministras Vladimiras Padrino Lopezas (Vladimiras Padrinas Lopesas) paskelbė pareiškimą, kuriuo pritarė Aukščiausiojo Teismo sprendimui, kad D. Rodriguez 90 dienų bus laikinąja prezidente.
Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.
Vėliau paskelbta, kad N. Maduro buvo atvežtas į Niujorką.
Tuo metu Venesuelos kariuomenės vadas sekmadienį paragino šalies gyventojus grįžti prie įprastos veiklos po to, kai JAV pajėgos surengė smūgius Venesueloje ir sulaikė N. Maduro.
„Raginu Venesuelos žmones artimiausiomis dienomis atnaujinti visų rūšių veiklą – ekonominę, darbo ir švietimo“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė V. Padrino Lopezas.
Naujausi komentarai