Lietuvoje – ir perkūnija, ir kruša: dalijasi įspūdingais vaizdais

Trečiadienį daugelyje rajonų trumpai palijo, vietomis griaudėjo perkūnija, kai kur iškrito smulki kruša. Aukščiausia oro temperatūra 16–20 laipsnių šilumos. Naktį lietus daugiausia lankėsi vakarinėje šalies dalyje, vietomis palijo smarkiai. Žemiausia oro temperatūra 8–13, o Nidoje, Ventėje ir Šventojoje – 14 laipsnių šilumos.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ Albertas pasidalijo įspūdingu vaizdu iš Melnragės. „Biški pakrapijo“ , – trečiadienio popietę rašė vyras.
Kruša pasitaikė ir Lazdijų rajone. „Lazdijų rajone – akcija ledams“, – rašė Lina.
Prognozuojama, kad ketvirtadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daugelyje rajonų trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
