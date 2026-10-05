 Lietuvių kalbos ir literatūros programoje atsiras ukrainiečių rašytojo kūriniai

Lietuvių kalbos ir literatūros programoje atsiras ukrainiečių rašytojo kūriniai

2026-10-05 11:32 kauno.diena.lt inf.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) į Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą įtraukė ukrainiečių rašytoją Tarasą Ševčenką. Jo kūriniai šiais mokslo metais dar bus rekomenduojami, o nuo 2027 metų rugsėjo autorius taps privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams.

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<span>Lietuvių kalbos ir literatūros programoje atsiras ukrainiečių rašytojo kūriniai</span>
Lietuvių kalbos ir literatūros programoje atsiras ukrainiečių rašytojo kūriniai / D. Labučio / ELTOS nuotr.

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„Tarasas Ševčenka svarbus ne tik ukrainiečiams, jis yra europinio lygio Romantizmo epochos autorius, jo kūriniai ir šiuo laikmečiu leidžia diskutuoti apie universalias laisvės, tapatybės, žmogaus orumo ir kultūrinės atminties temas. Be to, su Vilniumi sieja ir istorinis ryšys, nes poetas keletą metų čia yra gyvenęs, mokęsis dailės, pamilęs šį miestą. Čia turime ir keletą jo atminimo įamžinimo ženklų“, – pranešime sakė ministrė Raminta Popovienė.  

Anot ministerijos,  T. Ševčenkos kūriniai šiais mokslo metais galės būti rekomenduojami aštuntokams ir bendruoju kursu  lietuvių kalbą ir literatūrą besimokantiems III klasės gimnazistams.

Į rekomenduojamų kūrinių sąrašą pridėtas T. Ševčenkos „Testamentas“, „Ir mirusiems, ir gyviems, ir dar negimusiems tėvynainiams mano, Ukrainoje ir ne Ukrainoje esantiems, mano draugiškas laiškas“.

Nuo kitų mokslo metų išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros kursą pasirinkusiems III klasės gimnazistams T. Ševčenkos kūryba bus privaloma. Romantizmo temai skirtoje programos dalyje bus nagrinėjami šio ukrainiečių rašytojo eilėraščiai, kuriuos savo nuožiūra parinks mokytojas.

Šiame straipsnyje:
Švietimo
mokslo ir sporto ministerija
Lietuvių kalbos ir literatūros bendroji programa
ukrainiečių rašytojas

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