2025-12-19 13:20
BNS inf.

Siekiant stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, Lietuva už daugiau nei 30 mln. eurų perka prieštankinių minų ir FPV dronų užtaisų.

Lietuva už daugiau nei 30 mln. eurų perka prieštankinių minų ir dronų užtaisų / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), už 22,8 mln. eurų vertės pasirašytą Gynybos resursų agentūros ir „Eksplosita“ sutartį bus įsigytos priešdugninės ir priešvikšrinės minos.

Tuo metu 9 mln. eurų vertės sutartis su Lietuvos gamintoju „LTMilTech“ numato įsigyti skeveldrinius, lęšinius ir kumuliatyvinius dronų užtaisus.

„Šis sprendimas – svarbus žingsnis stiprinant nacionalinę gynybos pramonę. Vietinių gamybos pajėgumų kūrimas rodo Lietuvos gynybos sektoriaus brandą ir gebėjimą prisidėti prie valstybės saugumo užtikrinimo. Tai taip pat atitinka mūsų tikslus plėtoti strategiškai svarbius amunicijos ir sprogmenų gamybos sektorius“, – išplatintame pranešime teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

KAM teigimu, prieštankinės minos laikomos viena efektyviausių priemonių stabdyti priešo šarvuotos technikos judėjimą ir užtikrinti teritorijos kontrolę.

Anot ministerijos, FPV dronų užtaisų įsigijimas taip pat itin svarbus, nes, lyginant su valdomosiomis raketomis ar pilotuojamais orlaiviais, bepiločiai šaudmenys paprastai yra gerokai pigesni, tačiau gali užtikrinti panašų kovinį efektą.

Taip pat bepiločių šaudmenų naudojimas ženkliai sumažina riziką personalui, nes leidžia tiksliai neutralizuoti priešo taikinius nepatiriant tiesioginio pavojaus juos valdantiems kariams.

Kaip teigiama pranešime, tiek minos, tiek FPV dronų užtaisai bus gaminami Lietuvoje.

