Trumpas sako netikįs, kad Ukraina atakavo Putino rezidenciją

„Nemanau, kad tas smūgis įvyko“, – atsakydamas į žurnalisto klausimą lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, pažymėdamas, kad „tuo metu niekas nežinojo“, ar pranešimas teisingas.
Praėjusią savaitę Rusijos gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti numuštas dronas, kurį, anot ministerijos, Ukraina paleido į V. Putino namus Novgorodo srityje, pridurdama, kad turtas nebuvo apgadintas ir kad tuo metu lyderis buvo kitur.
Šis kaltinimas nuskambėjo itin svarbiu metu, kai diplomatija, kuria siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą, įgavo pagreitį, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo atvykęs į Floridą susitikti su D. Trumpu.
Rusijos pareigūnai kaltino Ukrainą nenuoširdumu jos diplomatinėse pastangose, o Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai neigė, kad toks išpuolis įvyko.
D. Trumpas teigė, kad „kažkas“ įvyko netoli V. Putino rezidencijos, tačiau peržiūrėję įrodymus amerikiečių pareigūnai nemanė, kad į ją nusitaikė Ukraina.
Tuo tarpu Rusija tęsia karą prieš Ukrainą surengusi virtinę mirtinų bombardavimų.
Ankstų pirmadienį visoje Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, o per atakas Kyjivo regione žuvo mažiausiai du žmonės, pranešė pareigūnai.
Remiantis naujienų agentūros AFP atlikta Karo studijų instituto duomenų analize, Rusija praėjusiais metais padarė didesnę pažangą mūšio lauke nei bet kuriais kitais metais, išskyrus invazijos pradžią 2022-aisiais.
Tikimasi, kad Europos lyderiai antradienį susirinks Prancūzijoje toliau derėtis dėl JAV remiamo plano, kaip užbaigti kruviniausią Europos konfliktą nuo Antrojo pasaulinio karo. V. Zelenskio teigimu, planas yra „90 procentų paruoštas“.