Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėseną

Anot VRM, bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos ir aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat – oro ir jūrų uostuose.
Patikrinimai bus vykdomi, atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas.
„Pažymėtina, kad šios taikomos priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas – jos bus įgyvendinamos laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje“, – teigia VRM.
Ekstremaliosios situacijos dėl masinio migrantų antplūdžio operacijų vadovo ministro Vladislavo Kondratovičiaus sprendimu Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) pavesta organizuoti ir koordinuoti numatytų priemonių įgyvendinimą.
Prie bendrų veiksmų taip pat prisidės policija, Viešojo saugumo tarnyba ir Muitinės departamentas, šios VRM statutinės tarnybos skirs reikalingas pajėgas bei materialinius išteklius.
VRM teigimu, sustiprintos priemonės leis operatyviau nustatyti neteisėtos migracijos atvejus, užkardyti galimus pažeidimus ir užtikrinti efektyvesnę atsakingų tarnybų sąveiką valdant migracijos procesus.
Ministerijos duomenimis, pernai buvo sulaikyti 1 tūkst. 288 iš Latvijos gabenti arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai – kone pustrečio karto daugiau nei 2024 metais – 540.
Pernai dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus, sulaikė 101 gabentoją.
Šiemet per nepilnus šešis mėnesius sulaikyta lygiai tiek pat vadinamuoju latviškuoju keliu vykusių migrantų kiek per visus 2025-uosius.
Lyginant šių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki birželio 19-osios su analogišku praėjusią metų laikotarpiu, antrinė migracija iš Latvijos išaugo keturis kartus – nuo 319 iki 1 tūkst. 288 užsieniečių.
Nuo 2021 metų neteisėtos migracijos krizės pradžios užfiksuota daugiau nei 25 tūkst. bandymų neteisėtai kirsti Lietuvos sieną iš Baltarusijos.
„Šiuo metu situacija yra stabili, tačiau stebima didėjanti antrinė migracija iš Latvijos. Lietuva palaiko glaudų ryšį su kaimyninėmis valstybėmis, siekdama koordinuotai spręsti šią situaciją“, – teigia VRM.
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