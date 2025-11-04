Lapkričio 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Lapkričio 4-oji, antradienis, 45 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.25 val., leidžiasi 16.39 val. Dienos ilgumas 9.14 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 5.52 val., teka 15.46 val.
Vardadieniai:
Eibartas, Karolis, Karolina, Modesta, Vaidmina, Vitalis, Vitalija
Lapkričio 4-oji Lietuvos istorijoje:
1930 — gimė Vytautas Andziulis — Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui veikėjas. Salių kaime (prie Kauno) po savo gyvenamu namu 1978—1981 m. įrengė nelegalią spaustuvę-leidyklą „ab“. 1998 m. apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu. Mirė 2018 m.
1946 — gimė Bronius Bušma, paaugliams išleidęs apysakas „Strazdanota vasara“ ir „Markizas — angelų karalius“ (1991).
1946 — gimė kompozitorius Anatolijus Lapinskas.
1985 — Vilniuje mirė lietuvių liaudies skulptorius Lionginas Šepka. Gimė 1907 m.
2010 — Vilniuje prie šv. Rapolo bažnyčios buvo atidengtas paminklas monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. K.Vasiliauskas buvo apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Santarvės fondo premija. Monsinjoras mirė 2001 m.
2011 — mirė garsi scenografė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus Martyno Budraičio žmona Jūratė Paulėkaitė.
2020 — Prastėjant epidemiologinei situacijai dėl koronaviruso, Vyriausybė nusprendė įvesti antrąjį karantiną. Uždaryti barai, kavinės, restoranai, uždrausti vieši renginiai, įvestas privalomas kaukių dėvėjimas.
2020 — eidamas 65-uosius metus mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, kompozitorius Faustas Latėnas.
Lapkričio 4-oji pasaulio istorijoje:
1307 — Šveicarijos konfederacija paskelbė atsiskirianti nuo Austrijos.
1520 — Danijos karalius Kristianas II karūnuotas ir Švedijos karaliumi.
1650 — Hagoje gimė Anglijos karalius Viljamas III.
1847 — Leipcige mirė vokiečių kompozitorius ir pianistas Felix Mendelssohn (Feliksas Mendelsonas).
1890 — Londone oficialiai pradėjo veikti pirmoji elektrinio metropoliteno sistema.
1922 — britų archeologas Howard Carter (Hovardas Karteris) Egipte rado pirmuosius faraono Tutanchamono kapo pėdsakus.
1946 — įkurta JTO švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO.
1952 — JAV prezidentu tapo Dwightas D. Eisenhoweris (Dvaitas D. Eizenhaueris).
1966 — trečdalį Italijos apsėmė didžiausias per šios šalies istoriją potvynis. Nuo išorinio pasaulio buvo atkirsta Florencija, kur nukentėjo daugelis šio istorine ir kultūrine praeitimi garsaus miesto lobių. Venecija atsidūrė 1,94 m po vandeniu.
1980 — JAV prezidentu tapo respublikonas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas).
2004 — mirė buvęs Turkijos premjeras Bulent Ecevit (Biulentas Edževitas), kuris 1974-aisiais nusiuntė pajėgas į Kiprą, o 1999-aisiais užtikrino savo šaliai kandidatės į Europos Sąjungą (ES) statusą.
2008 — mirė JAV rašytojas, kino ir televizijos prodiuseris, režisierius ir gydytojas John Michael Crichton (Džonas Maiklas Kraitonas). Geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos ir trilerio kūrinius: „Juros periodo parkas“, „Andromedos štamas“, „Sfera“, „Laiko linija“, „Baimės būsena“ bei kt. Gimė 1942 m.
2012 — Egipto Koptų Bažnyčia išsirinko naują popiežių, kuriuo tapo vyskupas Tawadros (Tavadrosas).
2020 — Jungtinės Amerikos Valstijos oficialiai pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo ir tapo pirmąja tai padariusia šalimi. Šį sprendimą priėmė tuometis šalies prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), tačiau vėliau prezidento poste jį pakeitęs Joe Bidenas (Džo Baidenas) 2021-ųjų vasarį grąžino JAV į šį susitarimą.
Lapkričio 4-oji šou pasaulyje:
1954 — gimė dainininkas, muzikantas Chris Difford (Krisas Difordas) iš grupės „Squeeze“.
1995 — Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) pristatė savo naują singlą „Earth Song“.
1996 — muzikos karalius Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) paskelbė, kad jis ir jo draugė Debbie Rowe (Debi Rou) laukiasi naujagimio, tačiau paneigė gandus, kad Debi buvo sumokėta už kūdikio pagimdymą.
2010 — amerikiečių reperis Lil Wayne (Lailas Veinas) išėjo iš kalėjimo išbuvęs už grotų septynis mėnesius. Niujorko Raikerio salos kalėjime muzikantas atsidūrė po to, kai prisipažino dėl nelegalaus ginklo laikymo 2007 metais.
2011 — 6-ojo Romos kino festivalio pagrindinis apdovanojimas buvo skirtas režisieriaus Sebastian Borensztein (Sebastiano Borenšteino) filmui „Kiniška istorija“ (Un Cuento Chino).
2013 — legendinė dainininkė Janis Joplin (Dženis Džoplin) pagerbta žvaigžde garsiojoje Holivudo šlovės alėjoje — praėjus daugiau kaip keturiems dešimtmečiams po mirties dėl narkotikų perdozavimo.
Naujausi komentarai