Lapkričio 1-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.19 val., leidžiasi 16.45 val. Dienos ilgumas 9.26 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.17 val., teka 15.20 val.
Vardadieniai:
Andrius, Emerikas, Floribertas, Milvydė, Žygaudas
Datos:
Visų šventųjų diena
Tarptautinė kovos su narkomanija diena
Pasaulinė veganų diena
Lapkričio 1-oji Lietuvos istorijoje:
1902 — gimė poetas Juozas Tysliava. Mirė 1961 m.
1906 — gimė prozininkas Bronius Daunoras. Mirė 1985 m. Londone.
1906 — kompozitorius, vargonininkas, dirigentasJuozas Stankūnas. Mirė 1996 m.
1906 — gimė rašytojas, laikraščių redaktorius ir leidėjas Bronius Daunoras.
1918 — Vytauto gimnazijoje Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis skautų vienetas — Petras Jurgelevičius. Ši diena minima kaip lietuviškos skautijos gimtadienis.
1979 — gimė lenkų kilmės Lietuvos krepšininkai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai.
2019 — eidamas 89-uosius metus mirė žinomas advokatas, buvęs Seimo narys Vytautas Zabiela.
Lapkričio 1-oji pasaulio istorijoje:
1500 — gimė italų skulptorius ir auksakalys Benvenuto Cellini (Benvenutas Čelinis).
1512 — pirmą kartą Vatikane viešai eksponuoti Michelangelo (Mikelandželo) kūriniai.
1695 — veiklą pradėjo pirmasis bankas Škotijoje — „The Bank of Scotland“.
1755 — žemės drebėjimo aukomis Lisabonoje tapo mažiausiai 60 000 gyventojų; stichijos metu buvo sugriauti du trečdaliai miesto.
1757 — gimė Italijos neoklasikos skulptorius Antonio Canova (Antonijas Kanova).
1894 — mirė Rusijos caras Aleksandras III, šalies monarchu tapo Nikolajus II.
1935 — gimė palestiniečių kilmės amerikietis, literatūros teoretikas bei įtakingas kritikas Edward Said (Edvardas Saidas). Mirė 2003 m.
1936 — Benito Mussolini (Benitas Musolinis) paskelbė Romos-Berlyno sąjungą.
1945 — britai pranešė, kad nacių lyderis Adolfas Hitleris nusižudė savo bunkeryje Berlyne.
1950 — du Puerto Riko radikalai nesėkmingai kėsinosi į JAV prezidentą Garry Truman (Garį Trumeną).
1952 — Edward Teller (Edvardas Teleris) ir kiti amerikiečių mokslininkai netoli Maršalo salų pirmą kartą išbandė vandenilinę bombą.
1989 — panaikinus apribojimus kelionėms, šimtai Rytų Vokietijos gyventojų veržėsi į Vakarų Vokietijos ambasadą Prahoje, stengdamiesi patekti į Vakarus.
1993 — įsigaliojo Mastrichto sutartis, sukūrusi Europos Sąjungą.
2009 — sulaukęs 87 metų amžiaus mirė amerikiečių teisininkas, kompozitorius, išradėjas ir fizikas Robert H.Rines (Robertas H.Rainsas), kurio atradimai padėjo padidinti radiolokatorių, sonarų ir echoskopų skiriamąją gebą.
2022 — Danijos parlamento rinkimuose kairieji užsitikrinę minimalią persvarą išsilaikė valdžioje.
2024 — Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus stogui, žuvo 14 žmonių, dar vienas mirė vėliau. Įvykis išprovokavo tūkstantinius protestus, kaltinimai buvo pateikti 13 asmenų, įskaitant buvusį ministrą.
Lapkričio 1-oji šou pasaulyje:
1962 — gimė amerikiečių roko grupės „Red Hot Chilli Peppers“ narys Anthony Kiedis (Antonis Kidisas).
1963 — gimė britų roko grupės „Def Leppard“ narys Rick Allen (Rikas Alenas).
1968 — gimė britų grupės „Blur“ narys Alex James (Aleksas Džeimsas).
1968 — George Harrison (Džordžas Harisonas) išleido albumą „Wanderland“ ir tapo pirmuoju „bitlu“, išleidusiu savo solinį albumą.
1969 — Elvis Presley (Preslis) įrašė dainą „Suspicious Minds“, kuri tapo jo paskutiniu hitu.
2006 — Masačusetse mirė William Styron (Viljamas Staironas), pagal kurio romaną „Sofi pasirinkimas“ (Sophie's Choice) buvo pastatytas garsus filmas. Autorius už „Neto Ternerio išpažintį“ (The Confessions of Nat Turner) gavo Pulitzerio (Pulicerio) premiją.
2007 — kanadiečių rokerė Avril Lavigne (Avril Lavin) per MTV Europos muzikos apdovanojimų įteikimo ceremonijąMiunchene nustelbė savo konkurentą Justin Timberlake (Džastiną Timberleiką) ir gavo du pagrindinius apdovanojimus: už „Girlfriend“ atiteko užkrečiamiausios dainos kategorijos apdovanojimas, be to, ji buvo pripažinta geriausia 2007-ųjų soliste.
2011 — kino legendai, „Muzikos garsų“ žvaigždei Julie Andrews (Džiuli Endrius) už sėkmingą karjerą Holivude ir humanitarinę veiklą buvo skirtas 2011 metų Monako kunigaikštienės Grace (Greisės) apdovanojimas.
2012 — Didžiosios Britanijos kino žvaigždė Roger Moore (Rodžeris Muras) pelnė Jungtinių Tautų (JT) Vaikų fondo (UNICEF) pirmąjį Jungtinės Karalystės apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus — taip pagerbta jo veikla per du dešimtmečius šios organizacijos geros valios ambasadoriaus poste.
