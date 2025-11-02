Lapkričio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.21 val., leidžiasi 16.43 val. Dienos ilgumas 9.22 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.45 val., teka 15.28 val.
Vardadieniai:
Beinora, Gedardas, Gedvilė, Valentinas, Viskantas
Datos:
Mirusiųjų atminimo diena – Vėlinės, Ilgės
Lapkričio 2-oji Lietuvos istorijoje:
1862 — gimė Jonas Mačiulis-Maironis poetas, kunigas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas. Mirė 1932 m.
1887 — gimė Lietuvos kariuomenės veikėjas Stasys Dirmantas. Mirė 1975 m.
1905 — gimė vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius, publicistas Konradas Kaveckas.
1918 — Valstybės Taryba priėmė pirmąją nepriklausomos Lietuvos Konstituciją.
1932 — gimė aktorius Vytautas Paukštė. Mirė 2022 m.
1936 — gimė Mykolas Elvyras Andriolis, Lietuvos dailininkas grafikas, tapytojas. Mirė 1893 m.
2011 — Jono Basanavičiaus premija skirta archeologui, istorikui Vykintui Vaitkevičiui.
Lapkričio 2-oji pasaulio istorijoje:
1699 — gimė prancūzų tapytojas Jean Baptiste Simeon Chardan (Žanas Batistas Simeonas Šardenas).
1721 — Petras I paskelbtas Rusijos imperatoriumi.
1755 — Vienoje, Austrijoje, gimė Marie Antoinette (Marija Antuanetė) Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI-ojo (1774–1793 m.) žmona ir Prancūzijos karalienė.
1785 — karietų meistras Lionel Lukin (Lionelis Lukinas) Londone užpatentavo pirmąją gelbėjimosi valtį.
1815 — gimė britų matematikas George Boole (Džordžas Būlas), kurio loginių simbolių teorija tapo pagrindu kompiuteriams sukurti.
1889 — Šiaurės ir Pietų Dakotos tapo 39-ąja bei 40-ąja JAV valstijomis.
1936 — oficialiai savo veiklą pradėjo BBC televizija.
1937 — penki Maskvos Kremliaus bokštai pasipuošė raudonomis žvaigždėmis.
1950 — mirė vienas iškiliausių airių dramaturgų, Nobelio literatūros premijos laureatas (1925 m.) George Bernard Shaw (Džordžas Bernardas Šo).
1953 — Pakistano parlamentas šalį paskelbė Pakistano islamo respublika.
1956 — Vengrijos vyriausybė, atsisakiusi Varšuvos sutarties, dėl sovietų invazijos kreipėsi į JT.
1976 — Jimmy Carter (Džimis Karteris) išrinktas 39-uoju JAV prezidentu.
1998 — niokojantis uraganas „Mitch“ Centrinėje Amerikoje nusinešė mažiausiai 9000 žmonių gyvybes.
2006 — Prancūzijos pietuose esančiame Perpinjano mieste, eidamas 81-uosius metus, mirė žinomas kompozitorius, aranžuotojas ir dirigentas Paul Mauriat (Polis Morija). Pasaulinę šlovę kompozitoriui 1968 metais atnešė jo kūrinys „L'amour est bleu“, tapęs hitparadų lyderiu JAV ir Vakarų Europoje.
2007 — mirė legendinis rusų choreografas, kuris 1937 metais palikęs Didžiojo teatro baletą subūrė visame pasaulyje žinomą liaudies šokių ansamblį, Igoris Moisejevas. Gimė Kijeve 1906 m.
2009 — garbingiausia Prancūzijos literatūrinė brolių Goncourt (Gonkūrų) premija buvo paskirta senegaliečių kraujo turinčiai prancūzų rašytojai Marie NDiaye (Mari Ndjai) už romaną „Trys stiprios moterys“ („Trois Femmes Puissantes“).
2010 — aukcione „Sotheby's“ italų tapytojo Amadeo Modigliani (Amadėjaus Modiljanio) 1917 m. nutapytas paveikslas „Sėdinčioji nuoga ant sofos“ (Nu assis sur un divan) buvo parduotas už 69 mln. dolerių.
2011 — prestižiškiausią Prancūzijos literatūros Goncourt (Gonkūrų) premiją pelnė vidurinės mokyklos biologijos mokytojas Alexis Jenni (Aleksis Ženi) už savo pirmąjį romaną „L'art francais de la guerre“ (Prancūzų karybos menas).
Lapkričio 2-oji šou pasaulyje:
1960 — gimė amerikiečių roko grupės „Guns N'Roses“ narys Matt Sorum (Matas Sorumas).
1979 — „The Roling Stones“ vokalistas Mick Jagger (Mikas Džiageris) išsiskyrė su žmona Bianca (Bjanka).
2004 — Amsterdame nužudytas olandų filmų kūrėjas Theo van Gogh (Teo van Gogas). Gimė 1957 m. Hagoje.
