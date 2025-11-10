Lapkričio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.37 val., leidžiasi 16.28 val. Dienos ilgumas 8.51 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 13.44 val., teka 20.46 val.
Vardadieniai:
Andrius, Andriejus, Dainius, Evelina, Galvydė, Leonas, Vaišviltas
Datos:
Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena
Lapkričio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1673 — mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Mykolas Kaributas Višnioveckis.
1876 — gimė literatūros istorikas ir bibliografas Ansas Bruožis (slap. Prabočių anūkas). Mirė 1928 m.
1887 — gimė žurnalistas Leonas Prūseika. Mirė 1961 m.
1931 — gimė rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, keliautojas Algimantas Čekuolis.
1938 — gimė filosofas, humanitarinių mokslų daktaras bei profesorius Česlovas Kalenda.
1941 — gimė rašytojas, žurnalistas Kazys Bagdonavičius.
1944 — mirė Juozas Zikaras, vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių. Gimė 1881 m.
1999 — mirė Lietuvos diplomatas Prancūzijoje, publicistas Stasys Antanas Bačkis. Gimė 1906 m.
2004 — mirė vienas talentingiausių ir labiausiai žinomų Aukštaitijos ir visos Lietuvos medžio drožėjų Ipolitas Užkurnys. Gimė 1926 m.
2014 — eidamas 77-uosius metus Vilniuje mirė dailininkas Stasys Leonas Makaraitis.
2021 — pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji padėtis.
2022 — Jungtinių Valstijų Valstybės departamentas leido už numanomą 495 mln. dolerių sumą Lietuvai įsigyti aštuonias raketinės artilerijos HIMARS sistemas su raketomis.Tai didžiausios vertės ginkluotės pirkimas Lietuvos istorijoje. Sutartis tarp Lietuvos ir JAV pasirašyta gruodžio 16 dieną.
Lapkričio 10-oji pasaulio istorijoje:
1483 — gimė protestantizmo pradininkas, vokiečių dvasininkas Martin Luther (Martinas Liuteris).
1668 — gimė prancūzų kompozitorius Francois Couperin (Fransua Kuperenas).
1697 — gimė rokoko krypties anglų tapytojas, vario raižytojas ir karikatūristas William Hogarth (Viljamas Hogartas).
1759 — gimė vokiečių dramaturgas ir poetas Johann Christoph Friedrich von Schiller (Johanas Kristofas Frydrichas fon Šileris).
1938 — mirė pirmasis Turkijos prezidentas Kemal Ataturk (Kemalis Atatiurkas).
1945 — Vakarai pripažino komunistinę Albanijos vyriausybę.
1963 — choleros epidemijos aukomis Indijoje ir Pakistane tapo 1500 gyventojų.
1991 — Vukovaro mieste prasidėjo serbų ir kroatų mūšiai.
1994 — Irakas formaliai pripažino Kuveito suverenitetą.
1997 — pasirašyta Rusijos ir Kinijos deklaracija, kuria abi šalys atsisakė tarpusavio pretenzijų į pasienio teritorijas.
2006 — Prancūzijoje, eidamas 111-uosius metus, mirė seniausias Pirmojo pasaulinio karo veteranas Maurice Floquet (Morisas Flokė).
2007 — sulaukęs 84 metų amžiaus, dėl inkstų nepakankamumo mirė rašytojas, keliskart Pulicerio premijos laureatas Norman Mailer (Normanas Meileris).
2008 — Afganistano rašytojas Atiq Rahimi (Atikas Rahimis) laimėjo garbingiausią Prancūzijos brolių Goncourt (Gonkūrų) premiją už savo prancūziškai parašytą romaną „Kantrybės akmuo“ (Syngue Sabour: La pierre de patience).
2010 — Varšuvos centre esančiose istorinėse Povonzkų kapinėse buvo atidengtas paminklas 2010 m. balandžio 10 d. įvykusios lėktuvo katastrofos, per kurią žuvo ankstesnis Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski (Lechas Kačynskis) ir dar 95 žmonės, aukoms pagerbti.
2010 — iškilaus popmeno atstovo Roy Lichtenstein (Rojaus Lichtenšetino) paveikslas „Ohhh... Alright...“ („Ooo... Gerai“) buvo parduotas Niujorke vykusiame „Christie's“ aukcione už rekordinę sumą — 42,6 mln. dolerių.
2011 — eidamas 68-uosius metus Prahoje mirė čekų poetas, komunistinių laikų disidentas Ivanas Martinas Jirousas.
Lapkričio 10-oji šou pasaulyje:
1944 — gimė britų miuziklų ir filmų tekstų autorius Seras Timothy Miles Bindon Rice (Timotis Mailsas Bindonas Raisas).
1967 — roko grupė „The Moody Blues“ išleido hitą „Nights in White Satin“.
1977 — gimė amerikiečių aktorė Brittany Murphy (Britani Merfi). Mirė 2009 m.
1978 — Anglijoje išleistas antrasis „The Clash“ albumas „Give Em Enough Rope“.
1991 — teisėjas pripažino grupės „Guns N' Roses“ vokalistą Axl Rose (Akselį Rouzą) kaltu dėl koncerto Sent Lujyje (Misūris, JAV) metu sukeltų riaušių. Dar kartą jis kaltu dėl riaušių ir turto sugadinimo pripažintas lygiai po metų.
1999 — Holivudo „Šlovės Taką“ papildė aktoriaus Ted Danson (Tedo Densono) („Trys vyrai ir kūdikis“) žvaigždė.
2010 — du didžiausi pasaulio kino pramonės milžinai — JAV Holivudas ir Indijos Bolivudas — pasirašė sutartį, kuri sustiprins bendradarbiavimą kuriant ir platinant jų filmus.
2013 — Katy Perry (Keti Peri) per MTV Europos muzikos apdovanojimų (EMA) ceremoniją buvo paskelbta geriausia 2013 metų atlikėja.
2014 — išleistas geriausių Whitney Houston (Vitni Hjuston) dainų albumas „Live: Her Greatest Performances“.
