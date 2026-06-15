Kęstutis Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge

Per susitikimą bus aptarta ES parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonės, įskaitant sankcijas.
Ministrai taip pat diskutuos apie situaciją Artimuosiuose Rytuose: karą Irane, Hormuzo sąsiaurio blokadą bei šių įvykių padarinius regione.
Pokalbiai vyks ir apie ES bei Kinijos santykius, daugiausia dėmesio skiriant Kinijos keliamoms saugumo grėsmėms.
Prieš Užsienio reikalų tarybą numatoma neformali ministrų diskusija su Armėnijos užsienio reikalų ministru Araratu Mirzojanu.
Vėliau įvyks tarpvyriausybinės konferencijos su Ukraina ir Moldova, jose bus atidarytos pirmosios derybinių skyrių grupės derantis dėl narystės ES.
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