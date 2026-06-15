 Kęstutis Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge

Kęstutis Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge

2026-06-15 06:57
BNS inf.

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus Europos Sąjungos (ES) Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge, pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Per susitikimą bus aptarta ES parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonės, įskaitant sankcijas.

Ministrai taip pat diskutuos apie situaciją Artimuosiuose Rytuose: karą Irane, Hormuzo sąsiaurio blokadą bei šių įvykių padarinius regione.

Pokalbiai vyks ir apie ES bei Kinijos santykius, daugiausia dėmesio skiriant Kinijos keliamoms saugumo grėsmėms.

Prieš Užsienio reikalų tarybą numatoma neformali ministrų diskusija su Armėnijos užsienio reikalų ministru Araratu Mirzojanu.

Vėliau įvyks tarpvyriausybinės konferencijos su Ukraina ir Moldova, jose bus atidarytos pirmosios derybinių skyrių grupės derantis dėl narystės ES.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
užsienio reikalų ministras
ES Užsienio reikalų taryba
Liuksemburgas
Užsienio reikalų ministerija

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