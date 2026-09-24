Katelynas: šventė Krašto apsaugos ministerijoje kelia klausimų, kiti sau to negali leisti

„Dėl šešėlio, tai čia jau paliksiu kitų vertinimui, (...) bet kad sukelia klausimų... Žinoma, kad sukelia“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė M. Katelynas.
„Manau, kad tikrai yra apie ką pagalvoti, ar tikrai tokiu metu reikėtų organizuoti panašius renginius už mokesčių mokėtojų pinigus“, – pridūrė jis.
Pasak politiko, ministerijos ir kitos institucijos, kurios mažinosi biudžetus tam, kad būtų galima ženkliai padidinti asignavimus gynybai, tokio renginio sau leisti negalėjo.
Anot M. Katelyno, Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų atlyginimai yra mažiausi Vyriausybėje.
„Mano ministerijos darbuotojai tikrai ne vakarėlius vertintų, o atlyginimų padidinimą. Tai ties tuo ir fokusuosimės“, – sakė jis.
Apie Krašto apsaugos ministerijos surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkst. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro Roberto Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybes.
R. Kaunas teigia, kad siekiant pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių reikia stiprinti jo konkurencingumą, įskaitant ir tokias priemones.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto, apie 4,8 mlrd. eurų.
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