KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę vieną kartą kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Institucijos duomenimis, praėjusį pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio Su-30SM, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į jos žemyninę dalį.
Kaip praneša KAM, NATO oro policijos naikintuvai taip pat atpažino vieną orlaivį AN-26, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į jos Kaliningrado sritį.
Abu orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
