Kalėjimų tarnyba: dėl Šiaulių kalėjimo konkurso bus sprendžiama baigus ginčą teismuose

„Šiuo metu laukiame Lietuvos apeliacinio teismo sprendimų, susijusių su Šiaulių kalėjimo statybos viešojo pirkimo procesu. Visi tolesni veiksmai priklausys nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimų“, – BNS teigė Kalėjimų tarnybos viešojo pirkimo komisijos pirmininkė Ligita Valalytė.
LAT gruodžio 4 dieną panaikino Apeliacinio teismo birželį priimtą sprendimą nutraukti konkursą ir grąžino jam iš naujo nagrinėti ginčą, ar Kalėjimų tarnyba tinkamai įvertino vieno dalyvių – nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Darnu Group“ antrinės įmonės „DG VPP vystymas“ – pasiūlymą.
Anksčiau Apeliacinis teismas buvo konstatavęs, jog energetinio naudingumo kriterijus yra neteisėtas, mat Kalėjimų tarnyba nenustatė tikslios tvarkos, kaip vertins įmonių pasiūlymuose nurodytą šilumos ir elektros suvartojimo kiekį. Tačiau, anot LAT, pirkimų organizatoriai gali patys pasirinkti kriterijus.
BNS rašė, kad konkursas įstrigo teismuose visoms jo nelaimėjusioms bendrovėms apskundus sprendimą laimėtoja pripažinti investicijų bendrovės „Nter“ fondo valdomą įmonę „Spi 1“. Jį skundė NT plėtros grupės „Eika Group“ antrinė bendrovė „Būsto projektai SPV, „DG VPP vystymas“ bei fizinio asmens valdoma bendrovė „Amberola“.
Klaipėdos apygardos teismo sprendimą Apeliaciniam teismui apskundė „DG VPP vystymas“.
75 proc. „Spi 1“ akcijų valdo investicijų bendrovės „Nter“ fondas „Nter Social Infrastructure Fund“, o likusią dalį Renato Načajaus ir Vitalijaus Vasiliausko valdoma „Isegas“.
Kaip rašė BNS, pagal projekto sąlygas privatus partneris už 47,5 mln. eurų Malavėniukų kaime turi pastatyti ir 15 metų valdyti apie 16 tūkst. kv. metrų ploto laisvės atėmimo įstaigą, kurioje kalėtų maždaug 400 nuteistųjų. Iš viso per projekto laikotarpį privačiam partneriui būtų išmokama 56,6 mln. eurų.
Naujausi komentarai