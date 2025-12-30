Teismas apie Masiulį: tai nėra išskirtinis elgesys

Kauno apylinkės teismas nusprendė nepaleisti E. Masiulio į laisvę anksčiau laiko. Už daugiau nei 106 tūkstančių eurų kyšio paėmimą jam skirta 6,5 metų nelaisvės bausmė. Kiek daugiau nei dvejus metus buvęs politikas jau atsėdėjo. Pasak teismo, nors E. Masiulis dirba ir laikosi kalėjimo taisyklių, toks elgesys nėra išskirtinis, o rizika vėl nusikalsti išlieka.
„Juo labiau kad ir darbine, politine veikla asmuo užsiėmė darydamas nusikalstamas veikas, todėl šios aplinkybės kaip išskirtinai saugančios, išskirtinės lygtinio paleidimo atžvilgiu nevertinamos“, – konstatavo teisėja Gabrielė Kaktienė.
Teismo neįtikino ir besikeičiantis E. Masiulio elgesys, nors bausmę jis atlieka nebe pagrindiniame kalėjime, o pusiaukelės namuose.
„Komisija akcentavo išskirtinai teigiamą elgesį, tačiau teismas vertino, kad asmuo elgiasi taip, kaip privalo visi bausmę atliekantys asmenys – dalyvauja resocializacijos procese ir psichosocialinėse priemonėse. Kad nusikalstamos nuostatos būtų kintančios, tačiau to nustatyta nebuvo“, – aiškino G. Kaktienė.
Nei pats E. Masiulis, nei jo advokatas sprendimo nekomentavo. Tačiau kiti teisininkai kelia klausimų, kaip tokiais atvejais priimami sprendimai.
„Komisija, sudaryta iš 11 žmonių – savo srities profesionalų, mokslininkų, mokslo daktarų, – sako, kad veiksniai pakito tiek, jog nuteistasis laisvėje galės geriau resocializuotis ir bausmės tikslus jam bus lengviau pasiekti laisvėje. Teismas sako, kad ne, kažko dar pritrūko“, – svarstė advokatas Darius Raulušaitis.
Pasak advokato, lygtinio paleidimo tvarka turi spragų, todėl ją galima skirtingai interpretuoti, o panašiose bylose priimami skirtingi sprendimai. Pavyzdžiui, korupcijos byloje nuteistas Vilius Šiliauskas buvo paleistas lygtinai, o E. Masiulis – ne.
„Man norėtųsi, kad vertinimo kriterijai būtų kietesni, aiškesni. Tada ir to nuoseklumo daugiau rastume“, – teigė D. Raulušaitis.
Po pusės metų buvęs politikas vėl galės prašyti lygtinio paleidimo. Kalėti jam dar liko treji metai.
E. Masiulis nuteistas už tai, kad 2016-aisiais prie Seimo automobilyje iš verslininko paėmė didelę pinigų sumą, paslėptą alkoholio dėžutėje. Vėliau jo namuose rasta ir daugiau grynųjų, o teismas iš viso konfiskavo 240 tūkstančių eurų.
