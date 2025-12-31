Flomasterių siuntimu į paštomatus recidyvistas neapsiribojo – dirbdamas kurjeriu vogė ir pinigus

Tyrimo duomenimis, P. J. nusikalstamas veikas įvykdė šiemet, vasario–rugsėjo mėnesiais.
Vyras interneto skelbimų portaluose skelbė, kad parduoda mobiliojo ryšio telefonus, žaidimų konsolę, žaidimą konstruktorių. Su susidomėjusiais žmonėmis kaltinamasis sutardavo, kad šie perves pinigus į jo nurodytas banko sąskaitas, o jis per siuntų tarnybas išsiųs pirkinius.
Pirkėjai pervesdavo pinigus, bet siuntinių nesulaukdavo, o vienai nukentėjusiajai vietoj mobiliojo ryšio telefono į paštomatą buvo atsiųsta flomasterių pakuotė. Iš viso keturi nukentėjusieji patyrė daugiau nei 1,2 tūkst. eurų dydžio turtinę žalą.
Ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato tyrėjai, o tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras Giedrius Jasulaitis.
Tyrimą atliekantys pareigūnai išsiaiškino, kad minėtais sukčiavimo atvejais nukentėjusieji pervesdavo pinigus į įvairių panevėžiečių banko sąskaitas, o šie bankomatuose išgrynintus pinigus perduodavo savo pažįstamam P. J.
Atliekant tyrimą šiam asmeniui buvo pareikšti įtarimai ir dėl vagystės iš vieno Panevėžio prekybos centro. Šiemet birželį iš prekybos salės P. J. pavogė keturis akumuliatorinius įrankius, kurių vertė – 688 eurai.
Labiausiai nuo P. J. nukentėjo viena uždaroji akcinė bendrovė, kurioje kaltinamasis šių metų vasarą buvo įsidarbinęs kurjeriu. Iš pradžių naujas darbuotojas įtarimų vadovams ir kolegoms nesukėlė, bet netrukus paaiškėjo, kad jis neįnešė į kasą beveik 5,5 tūkst. eurų, kuriuos grynaisiais pinigais buvo gavęs iš klientų.
Pasak prokuroro G. Jasulaičio, atsižvelgiant į tai, kad P. J. nusikalstamas veikas padarė būdamas jau teistas už tyčinius nusikaltimus, teistumas už juos neišnykęs, yra pagrindas teisme tai vertinti kaip P. J. atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir pripažinti jį recidyvistu.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams.
