 Jau aišku, kokie orai bus pirmąjį spalio savaitgalį

Jau aišku, kokie orai bus pirmąjį spalio savaitgalį

2026-10-02 06:56 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį be lietaus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

 

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<span>Jau aišku, kokie orai bus pirmąjį spalio savaitgalį</span>
Jau aišku, kokie orai bus pirmąjį spalio savaitgalį / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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iki kultūros

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Sekmadienį vietomis trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 1 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Širvintoje ties Liukonimis – iki 20 cm. Žymesnis kritimas, iki 38cm, stebimas Nevėžyje ties Panevėžiu.

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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