Įsigalioja draudimas žvejoti sykus, lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse

Draudimas galioja daugiau nei 160-yje Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų.
Pasak Aplinkos ministerijos, daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai.
Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Ožkelaičių tilto, todėl minėtu laikotarpiu nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai.
Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiuose upių ruožuose: nuo rugsėjo 16-osios iki spalio 15 dienos draudžiama žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai.
Be to, draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo.
Tarp šių upių patenka ir populiariausia tarp lašišų žvejų Neris, kurios didžiojoje dalyje nurodytu laikotarpiu taip pat leidžiama žvejoti tik turint žvejo mėgėjo kortelę.
Siekiant apsaugoti Vilnios upe aukštyn migruojančias žuvis, Neryje šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti nuo Karaliaus Mindaugo tilto iki Žirmūnų tilto. Neries žemupyje, nuo jos žiočių iki Jonavos J. Ralio g. tilto, leidžiama žvejoti turint žvejo mėgėjo bilietą.
Žvejo mėgėjo bilieto taip pat užtenka žvejojant Neryje nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste, tačiau šiame ruože nuo rugsėjo 16 dienos iki metų galo draudžiama naudoti dirbtinius masalus ar žuvelę.
Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims – asmenims iki 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negalia.
Tačiau neįsigijus žvejo mėgėjo kortelės taikomas apribojimas – draudžiama žvejoti naudojant dirbtinius masalus arba žuvelę.
Šiuo metu aktyviai žvejojantiems upėse siūloma nepamiršti draudimo žvejoti upių ruožuose ties intakais, šie ruožai išvardinti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse.
Nemune limituota lašišų žvejyba neorganizuojama, žvejojant užtenka turėti žvejo mėgėjo bilietą, o sugavus lašišą arba šlakį – privaloma paleisti, kaip ir kitose upėse rudens sezono metu.
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