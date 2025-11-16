Lapkričio 16-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.49 val., leidžiasi 16.17 val. Dienos ilgumas 8.28 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.38 val., leidžiasi 14.43 val.
Vardadieniai:
Edmundas, Gerdvilė, Gertrūda, Margarita, Vaišvydas
Datos:
Tarptautinė tolerancijos diena
Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina
Lietuvos pašto diena
Lietuvių polifoninių dainų – sutartinių diena
Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti
Lapkričio 16-oji Lietuvos istorijoje:
1893 — gimė poetas bei dramaturgas Kazys Binkis. Mirė 1942 m.
1899 — gimė kalbininkas, vertėjas Viktoras Kamentauskas.
1899 — mirė rašytojas, „Varpo“ įkūrėjas Vincas Kudirka. Gimė 1858 m.
1906 — gimė poetas, dramaturgas, pedagogas Mykolas Venslauskas, paskelbęs eiliuotų pasakų, eilėraščių, pjesių. Mirė 1977 m.
1911 — Odesoje gimė teatro aktorius Vladas Jurkūnas. Mirė 1982 m.
1918 — įsteigtas Lietuvos paštas.
1959 — mirė Aleksandras Kačanauskas: kompozitorius, vargonininkas, dainininkas, chorvedys ir pedagogas. Gimė 1882 m.
2006 — mirė lietuvių muzikologas, pedagogas Edmundas Baltrimas. Gimė 1930 m.
2013 — eidamas 82-uosius metus mirė dailininkas Bronius Grušas.
Lapkričio 16-oji pasaulio istorijoje:
42 m. pr. Kr. — gimė antrasis Romos imperatorius Tiberius Cesar (Tiberijus Cezaris). Tikrasis jo vardas buvo Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus (Tiberijus Klaudijus Neronas Cezaris Augustas). Romą jis valdė nuo 14 iki 37 m. e.m.
1272 — mirė Anglijos karalius Henrikas III (šalį valdė nuo 1216 metų). Jo vietą užėmė sūnus Eduardas I.
1907 — Olkahoma tapo 46-ąja JAV valstija.
1917 — Georges Clemenceau (Žoržas Klemenso) antrą kartą tapo Prancūzijos ministru pirmininku.
1918 — suirus Austrijos ir Vengrijos imperijai, paskelbta nepriklausoma Vengrijos Respublika.
1945 — įkurta UNESCO – Jungtinių Tautų agentūra, kurios tikslas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, meno, mokslo ir kultūros srityse.
1965 — mirė airių valstybės veikėjas ir pirmasis Airijos Respublikos prezidentas (1922-1932 m.) William Cosgrave (Viljamas Kosgreivas).
1965 — Sovietų Sąjunga paleido kosminį aparatą „Venera III“. 1966 metų kovą jis nusileido Veneroje. Tai buvo pirmasis kitoje planetoje nusileidęs kosminis aparatas.
1999 — mirė amerikiečių mikrobiologas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas (1978 m.) Daniel Nathans (Danielis Natanas). Gimė 1928 m.
2006 — mirė Amerikos ekonomistas ir pedagogas, monetarizmo teorijos pradininkas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas (1976 m.) Milton Friedman (Miltonas Friedmanas). Gimė 1912 m.
2010 — Lenkijoje sudegė storiausias šalyje medis, vadintas Napoleono ąžuolu. Jo amžius galėjo siekti 450-660 metų.
2010 — amžinajame įšale Jakutijoje rastas bizono jauniklis, žuvęs prieš 10 tūkst. metų.
2010 — ypatingai retas šešių litrų prancūziško baltojo 1947 m. derliaus vyno „Cheval-Blanc“ butelis Ženevoje vykusiame „Christie's“ aukcione buvo parduotas už rekordinę 304 tūkstančių 375 dolerių sumą.
2011 — JAV Nacionalinės knygų premijos laureatais tapo Jesmyn Ward (Džesmin Vord) už savo knygą „Gelbėkit kaulus“ (Salvage the Bones), kurioje pasakojama apie skurdžią Misisipės šeimą užklupus uraganui „Katrina“, ir Stephen Greenblatt (Stivenas Grinblatas) už savo veikalą „Posūkis: kaip pasaulis tapo modernus“ (The Swerve: How the World Became Modern).
2014 — viena iš garsiųjų Napoleono dvikampių skrybėlių aukcione netoli Paryžiaus kolekcininkui iš Pietų Korėjos buvo parduota už beveik 1,9 mln. eurų.
2021 — Rusija sulaukė tarptautinio pasmerkimo po priešpalydovinės raketos bandymo, sukūrusio debesį kosminių šiukšlių ir sukėlusį pavojų Tarptautinei kosminei stočiai.
Lapkričio 16-oji šou pasaulyje:
1960 — mirė JAV kino aktorius ir „Oskaro“ apdovanojimo laureatas Clark Gable (Klarkas Geiblas), kuris išgarsėjo Reto Batlerio (Rhett Butler) vaidmeniu filme „Vėjo nublokšti“.
1965 — pirmą kartą buvo viešai paskelbta apie Walt Disney World (Volto Disnėjaus Pasaulį).
1964 — Kanadoje gimė džiazo pianistė ir vokalistė, „Grammy“ apdovanojimų laimėtoja Diana Krall (Diana Krol).
1966 — gimė vokiečių muzikantas, gerai žinomas kaip grupės „Rammstein“ klavišininkas Christian Lorenz (Kristianas Lorencas).
1973 — John Lennon (Džonas Lenonas) išleido albumą „Mind Games“.
1987 — Lisa Bonet (Liza Bonė) ištekėjo už Lenny Kravitz (Leni Kravitso).
1996 — per 4 val. buvo parduoti visi 3 500 bilietų į Michael Jackson (Maiklo Džeksono) pasirodymą, kuris įvyko 1997 m. sausio 3 d. Alohos stadione (Aloha Stadium) Honolulu.
Naujausi komentarai