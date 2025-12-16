Dėl LRT įstatymo pataisų trečiadienį rengiamas neeilinis Seimo posėdis

„Mano siūlymas, pasižiūrint, kaip šiandien (...) seksis čia toliau tos diskusijos, nusimatyti rytoj nenumatytą posėdį“, – antradienį vakare posėdžio metu sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Posėdis turėtų vykti nuo 11 iki 21 valandos, siekiant baigti LRT pataisų svarstymą.
„Jeigu kartais šiandien ar šiąnakt mums nepavyktų, tai turėtume gražią galimybę rytoj ir tada galėtume tęsti toliau darbus“, – pridūrė parlamento vadovas.
Tokiam sprendimui pritarta bendru sutarimu.
Liberalų sąjūdžio lyderei Viktorijai Čmilytei-Nielsen iškėlus klausimą, ar tokiu atveju bus atidėtas ketvirtadienį numatytas galutinis balsavimas dėl pataisų, J. Olekas teigė, kad bus atsižvelgta į statuto nuostatas.
„Mes dar turim ir kitą antradienį, turim penktadienį, turim pirmadienį, tai dienų tų yra“, – kalbėjo politikas. – Pajuokavom, pažaidėm, palinksminom, kas stebėjo, bet vis tiek esam suaugę žmonės, tai kažkada turėtume pasižiūrėt, kad jau visai neatrodytume juokingai.“
„Aš siūlyčiau vis tiek sesiją pabandyti pabaigti iki Kūčių, kaip numato Konstitucija, o paskui susirinksim į Sausio 13-osios renginius jau gal rimčiau“, – sakė jis.
Konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pabrėžė, kad tai kas vyksta nėra juokinga, „žmonės lauke kelinta diena stovi ir išreiškia savo poziciją“.
Seimo valdybos posėdis surengtas padarius pertrauką svarstyme plenarinių posėdžių salėje, kur parlamentarai svarsto per pusantro šimto opozicijos registruotų pasiūlymų.
Opozicija jau anksčiau skelbė ketinanti vykdyti vadinamąjį filibusterį – parlamentinę taktiką, kai ilgomis kalbomis ar procedūriniais veiksmais siekiama vilkinti procesą ir taip atidėti arba visiškai užkirsti kelią sprendimo priėmimui.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Šį pakeitimą valdančioji koalicija siekia priimti skubos tvarka, dar šią savaitę.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau Seimas po pateikimo pritarė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio parengtam LRT įstatymo pakeitimui, taip pat numatančiam lengvesnę šios įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų tvarką. Tačiau dėl jo Kultūros komitetas buvo priverstas kreiptis poveikio vertinimo, todėl jis negali būti priimamas artimiausiu metu. Dėl to buvo registruotas naujas projektas.
