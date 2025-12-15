Dėl Jono Staselio vadovavimo Meno kūrėjų asociacijai bus sprendžiama neeilinėje konferencijoje

Tai BNS pirmadienį patvirtino pats J. Staselis.
„Pagal asociacijos įstatus, asociacijos prezidentą skiria ir tuo pačiu atleidžia konferencija, tai yra visuotinis susirinkimas. Taryba pagal įstatus neturi tokių galių“, – BNS sakė jis.
Reikalavimą atsistatydinti iš asociacijos prezidento pareigų praėjusią savaitę išreiškė kelios asociacijai priklausančios sąjungos.
Minėtą poziciją organizacijos išreiškė LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei paviešinus J. Staselio gruodžio 11 dieną jai atsiųstą kreipimąsi, kuriame reikalaujama pasiaiškinti dėl LRT žurnalistų vykdomos protesto akcijos „Šalin rankas“.
Anot J. Staselio, visuotinis asociacijos susirinkimas vyks maždaug po mėnesio.
„Kolegos apsikeitė nuomonėmis apie situaciją, pristatė asociacijų ir sąjungų pozicijas, narių nuomones. (...) Kažkoks sprendimas nebuvo priimtas, o kelios sąjungos (...) inicijuos neeilinę konferenciją (...). Tas greičiausiai bus kažkur tai pagal tvarkas maždaug kažkur po mėnesio“, – BNS sakė J. Staselis.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga yra pareiškusi, jog jei nebus įgyvendintas minėtas reikalavimas, ji neribotam laikui suspenduos savo narystę Meno kūrėjų asociacijoje. Tuo metu asociacijai taip pat priklausanti Lietuvos kompozitorių sąjunga nurodė griežtai nepritarianti J. Staselio kreipimuisi bei nusprendusi laikinai apriboti jo veiklą draugijos valdybos vardu.
Pats J. Staselis šioje situacijoje sakė besijaučiantis gerai ir vertina tai kaip demokratijos išraišką.
„Aš jaučiuosi normaliai. Vyksta normalus demokratinis procesas. Yra asociacijos, kurios nori spręsti šitą situaciją vienaip ar kitaip. (...) Man labai sunku nusakyti, kas kaip bus, nes aš nesu visažinis, kad nuspėčiau, kas bus rytoj ir kas bus po mėnesio“, – sakė J. Staselis.
Iš viso asociacija vienija 12 meno kūrėjų organizacijų.
BNS rašė, kad LRT darbuotojai ir dalis juos palaikančių žurnalistų protestuoja dėl valdančiųjų siūlymų supaprastinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.
Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau Seimas po pateikimo pritarė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pateiktam LRT įstatymo pakeitimui, taip pat numatančio lengvesnę šios įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų tvarką. Tačiau dėl jo Kultūros komitetas buvo priverstas kreiptis poveikio vertinimo, todėl jis negali būti priimamas artimiausiu metu. Dėl to buvo registruotas projektas.
